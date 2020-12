Si profila un duello Milan-Juventus per un giovane attaccante

Quella di ieri è stata forse la giornata più nera del 2020 per la Juventus. Prima si è vista accogliere dal Collegio di Garanzia del CONI il ricorso del Napoli sul 3-0 subito a tavolino dai partenopei per non essersi presentati contro i bianconeri all’Allianz Stadium nelle fasi iniziali di questo campionato, perdendo quindi i tre punti che le erano stati attribuiti in primo grado.

Poi, in serata, l’inaspettata disfatta per 3-0 contro la Fiorentina che, se non spegne definitivamente le possibilità di conquistare l’ennesimo scudetto, certamente le complica moltissimo, ma molto dipenderà anche dai risultati di questa sera delle dirette avversarie. Come conseguenza di questa sconfitta, Andrea Pirlo a fine gara ha fatto capire che la società potrebbe fare delle mosse di mercato importanti già a gennaio, per rafforzare ulteriormente la rosa attualmente a disposizione del tecnico della Juve e colmare le lacune che presenta.

Una di queste lacune è la mancanza di un giocatore che possa fare le veci di Morata accanto a Cristiano Ronaldo. Come riporta calciomercato.com, i nomi che ricorrono con maggiore frequenza sono quelli di Milik e Giroud ma anche le piste che portano a Piatek e Depay sono ugualmente aperte, e non si esclude nemmeno un ritorno di Llorente. Ma l’obiettivo nuovo, secondo “Tuttosport”, è quello del 22enne francese centravanti del Celtic Glasgow Odsonne Edouard.

Per la verità l’attaccante classe 1998 era già stato accostato nelle scorse settimane ai campioni d’Italia ma secondo il quotidiano sportivo torinese rappresenterebbe un investimento tra presente e futuro vista la giovane età. Finora in stagione Edouard ha segnato 9 gol tra campionato scozzese ed Europa League, competizione quest’ultima nella quale tra le sue vittime c’è anche il Milan, contro il quale ha segnato a San Siro lo scorso 3 dicembre, e guarda caso anche i rossoneri lo hanno individuato come alternativa a Ibrahimovic. La sua valutazione è fissata dal Celtic tra 15 e 20 milioni di euro e per lui la Juve potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al Milan.

OMNISPORT | 23-12-2020 16:00