Si salvò da un incidente nel 2018, muore travolto da un treno a 32 anni calciatore spagnolo

Cinque anni fa, il giorno prima della partita, subì una caduta dal terzo piano dell'albergo in cui soggiornava la sua squadra, fatto che lo costrinse sulla sedia a rotelle

01-03-2023 14:46

Spagna sotto shock per la tragica scomparsa di Pelayo Novo Garcia, ex centrocampista 32enne di Oviedo, Elche e Albacete dopo essere stato travolto da un treno, nella serata di martedì 28 febbraio in località La Corredoria, sulla linea ferroviaria Oviedo-Siero.

Spagna sotto shock per l’incredibile e terribile vicenda dell’ex calciatore dell’Albacete

Il numero spagnolo per le emergenze ha squillato alle 19,55, in cui si richiedeva l’intervento di soccorso medico urgente per soccorrere un uomo adulto dopo un terribile impatto avvenuto lungo i binari. Purtroppo, però, ogni tentativo di intervento sul corpo di Pelayo Novo, è stato vano.

Pelayo Novo e quel primo incidente di 5 anni fa

Un destino davvero incredibile quello dell’ex centrocampista, che esattamente cinque anni fa (era la fine del mese di marzo, nel 2018) subì un altro terribile incidente, precipitando dal terzo piano dell’albergo in cui soggiornava nella squadra in cui militava ai tempi, l’Albacete, impegnato il giorno successivo contro l’Huesca nella gara di campionato di seconda divisione spagnola.

La grande reazione dopo la sedia a rotella e poi il nuovo, fatale incidente: indagini in corso

In quella occasione, Pelayo Novo resto miracolosamente in vita, subendo tuttavia danni irreparabili al midollo spinale, rimanendo costretto sulla sedia a rotelle. Fatto che non gli impedì di reagire con grande spirito all’accaduto: dopo un lungo percorso riabilitativo, Novo – costretto a lasciare il calcio – diventò protagonista del tennis in carrozzina, dando anima corpo sulla terra rossa così come a livelli dirigenziali, entrando nel consiglio della Federazione di tennis delle Asturie. Ieri, il secondo, terribile incidente della sua vita: che, le indagini in corso, stanno valutando se sia stato volontario o meno.