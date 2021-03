Silvio Berlusconi ricoverato da lunedì

Il presidente del Monza, ed ex patron del Milan, Silvio Berlusconi è ricoverato da lunedì all’ospedale San Raffaele di Milano per controlli medici. L’ex Premier è stato ospedalizzato per “problematiche di salute”, fa sapere l’avvocato Federico Cecconi.

“Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato”, soo le parole del legale ai cronisti, a margine dell’udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano.

OMNISPORT | 24-03-2021 10:59