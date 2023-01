Simeone: "C'è un clima pazzesco nello spogliatoio"

L'attaccante del Napoli: "Dovevamo chiudere prima la partita, contro una squadra così forte non è facile".

29-01-2023 23:10

L’autore del gol della vittoria Giovanni Simeone ha commentato a Dazn il successo del Napoli contro la Roma: “Dovevamo chiudere prima la partita, contro una squadra così forte non è facile. Poi alla fine è stato incredibile, c’è un clima pazzesco nello spogliatoio. Avevo un po’ di mal di pancia, ho cercato di dare tutto come faccio sempre. Sono contento, ho fatto la cosa più bella possibile”.

“Tre punti importanti, continuiamo a lottare in ogni partita fino alla fine, lo faremo per i tifosi del Napoli. Non avevo più aria, quando entri nel secondo tempo è difficile prendere il ritmo, ho cercato di fare il massimo. 100 gol tra e mio papà, continueremo con gli altri fratelli”.