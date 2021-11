Simeone frena il Napoli: solo pari con l’Hellas Verona al Maradona

07-11-2021 20:07

Il Napoli di Luciano Spalletti viene fermato sull’1-1 da un’Hellas Verona gagliardo allo Stadio Diego Armando Maradona. Gialloblù in vantaggio al 13′ con uno scatenato Simeone, pareggio dopo pochi minuti con l’ex Empoli Di Lorenzo. I veronesi finiscono la gara in nove per le espulsioni di Bessa e di Kalinic. Ora i partenopei sono a quota 32 punti in Serie A e aspettano la gara di questa sera tra Milan e Inter. In caso di vittoria rossonera, gli azzurri perderebbero il primo posto in classifica. Hellas Verona in forma smagliante nell’ultimo periodo, non perde da quattro gare e con Tudor sembra una squadra totalmente rinata.

Napoli-Hellas Verona: le formazioni iniziali e il tabellino

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale; Barak, Caprari; Simeone.

A disp.: Pandur, Berardi, Kalinic, Lasagna, Cetin, Cancellieri, Rüegg, Magnani, Bessa, Sutalo, Ragusa, Hongla. All.: Tudor.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

A disp.: Meret, Marfella, Demme, Elmas, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Zanoli, Lobotka. All.: Spalletti.

Gol: G. Simeone (13′); G. Di Lorenzo (18′)

Ammoniti: A. Rrahmani (31′); A. Barak (41′); M. Veloso (59′) P. Dawidowicz (68′); D. Bessa (79′); N. Kalinic (84′)

Espulsi: D. Bessa (83′) N. Kalinic (93′)

Napoli-Hellas Verona: la cronaca in breve

La prima occasione della partita è per il Verona, al 12′ con Caprari che costringe al miracolo Ospina con un destro di prima intenzione su assistenza di Barak. Il Verona inizia meglio e un minuto dopo è già in vantaggio col solito Givanni Simeone, MVP di Serie A nel mese di ottobre: Barak aggira Mario Rui sulla destra, percorre il fondo campo e mette al centro per la zampata vincente del Cholito. 1-0 Hellas.

Passano appena 5′ e il Napoli pareggia immediatamente grazie a Di Lorenzo: bel rasoterra in verticale di Fabian Ruiz per il terzino ex Empoli il quale, da posizione defilata, infila Montipò sotto le gambe. Ristabilita subito la parità.

Poco prima dell’intervallo ecco Osimhen che prende l’ennesimo palo della sua stagione con una gran giocata in piena area su percussione di Politano sulla destra. Napoli ad un passo dal vantaggio.

Nel secondo tempo entrambe le squadre ci provano. Al 65′ il messicano Hirving Lozano fallisce il gol del 2-1 con un affondo in area su progressione di Osimhen. Palla alta e si resta sull’1-1. Subito dopo siamo già dall’altra parte: sponda di Simeone per Barak che la spara centrale. Ospina la tiene li.

Dopo una girandola di cambi entrambe le squadre la vogliono vincere. Il Napoli riparte dal basso, l’Hellas ci prova molto con le palle da fermo.

Incredibile al minuto 87, quando Daniel Bessa entrato da pochi minuti viene espulso per doppia ammonizione. Il primo giallo al minuto 79, letteralmente appena entrato, il secondo pochissimi minuti dopo per un pestone nettissimo sulla caviglia di Elmas. Hellas in 10 e ora sarà asseduo partenopeo.

In seguito al fallo di Bessa punizione pericolosissima per il Napoli battuta da Mertens, che la batte sul primo pale e centra il palo coperto da Montipò. Al minuto 31 altro cartellino rosso per l‘Hellas Verona a Kalinici, che rifila una gomitata ad un Mario Rui molto furbo. Veneti in nove.

Napoli-Hellas Verona: la situazione in classifica

Il Napoli è ancora imbattuto in Serie A ma trova il secondo pareggio della sua stagione. Sono 32 ora i punti in classifica con 10 vittorie e due pareggi. Il vantaggio sui rossoneri del Milan è di un solo punto, e tra poco rossoneri e nerazzurri si affronteranno nel derby della Madonnina. In caso di successo del Diavolo, la squadra di Pioli potrebbe operare il sorpasso e trovarsi in vetta da solo.

Per quanto riguarda l‘Hellas Verona i punti sono 16, decimo posto in classifica e la conferma che con Igor Tudor la situazione è davvero molto diversa. Francamente impronosticabile solo poche settimane fa, quando la squadra con Di Francesco in panchina stava annaspando in zona retrocessione.

