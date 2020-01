Simon Kjaer non sta più nella pelle

Il capitano della Nazionale danese Simon Kjaer è il secondo rinforzo del Milan nel mercato di gennaio 2020, dopo Zlatan Ibrahimovic.

L'ex di Roma e Palermo è emozionato per la nuova avventura, come dichiarato ai microfoni di 'Milan Tv': "Sono arrivato in una società storica, in cui hanno giocato alcuni tra i campioni più forti della storia del calcio. Qua sono stati i difensori centrali forse più forti di sempre: Maldini, Nesta e Baresi. Il Milan per me è stato un sogno per tanti anni e finalmente sono qui, ho scelto i rossoneri per questo motivo".

"Voglio portare la squadra più in alto possibile. Sono solo in prestito, ma spero di poter guadagnarmi il rinnovo e poter fare il massimo p'è un gioco più veloce e moderno".

Kjaer elogia poi la nuova epoca del calcio italiano: "Sono tornati dei giocatori forti in Serie A e le squadre italiane stanno facendo meglio in Europa. C'è un calcio moderno".

SPORTAL.IT | 13-01-2020 23:42