Simona Marchini e Franco Cordova: il dolore per i quattro figli persi

C’è un tempo per rivivere il proprio percorso insieme con il disincanto, la serenità e forse anche il distacco di cui sono capaci le persone che hanno fortissimamente desiderato, tentato di costruire una famiglia solida. E che forse sono riusciti ad amalgamarsi, ma in una fase diversa e sotto una forma che allora non sono riusciti a riconoscere: Simona Marchini e Franco Cordova, gloria della Roma, sono stati sposati a lungo. Si sono incontrati, amati e hanno cercato un figlio, che non è arrivato. E che li ha divisi, come ha raccontato Simona Marchini a Oggi a un altro giorno.

Simona Marchini, la carriera

Figlia dell’ex presidente della Roma, la Marchini ha intrapreso una carriera televisiva luminosa, legata a personaggi e a programmi di abnorme popolarità, tentando di emanciparsi da un ruolo precostituito che la vedeva, però, protagonista di riflesso, sebbene in una stagione dorata per il calcio romano. Affermata attrice e regista, ha voluto anche ribadire – nei momenti più complessi per lo spettacolo – esponendosi a livello sindacale.

Simona Marchini e l’incontro con Franco Cordova

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Simona Marchini ha parlato del legame stretto con Franco Cordova, ex capitano della Roma, suo secondo marito e dal quale si è separata dopo nove anni di matrimonio nel lontano 1980.

L’attrice e conduttrice televisiva ha condiviso con il pubblico i momenti di estrema gioia, serenità e di profondissimo dolore spartiti con Cordova. La perdita di quattro bambini, attesi e amati ma che non sono mai arrivati.

“Ci tenevamo entrambi a questa cosa, ma purtroppo non è accaduto e si è creata una certa difficoltà tra di noi”, ha rivelato.

Il dolore per la perdita di quattro figli

Alle nozze con Cordova, autentico simbolo di una Roma iperbolica e volitiva, idolo della Curva Sud fino allo sgarbo, era arrivata giovane ma con un matrimonio alle spalle con Roberto Paolopoli, padre della sua unica figlia Roberta, che l’ha resa nonna. Una vita, la sua, sperimentata nella pienezza delle occasioni che le sono state proposte e che ha saputo cogliere: da ragazza della Roma bene a protagonista di Quelli che la notte, al fianco di un Renzo Arbore autore geniale e poliedrico.

Il matrimonio con Cordoba, quando intraprese una carriera televisiva effettiva era già svanito e, per uno strano incrocio, la nuova compagna dell’ex calciatore è stata poi un’altra protagonista delle produzioni firmate da Arbore, in quegli anni, Marisa Laurito.

L’amore di Cordova per Simona Marchini

Franco Cordova, detto Ciccio, aveva corteggiato la figlia di Alvaro Marchini con la discrezione e l’eleganza che lei stessa ha descritto con romanticismo in interviste precedenti e ricche di frammenti della loro vita in comune. Si sposarono nel 1970 e la loro unione durò circa 10 anni: Cordova, nato nel 1944, fu ingaggiato dalla Roma nel 1967 e fu il capitano dal 1972 al 1976.

Uomo lontano dagli stereotipi, insofferente ai luoghi comuni che accompagnavano i calciatori dell’epoca, si distinse per la curiosità, lo studio, le passioni inedite e inesplorate iscrivendosi anche all’Università e coltivando la passione per l’arte e l’architettura.

“Quattro aborti al quinto mese. Io mi sono risposata con l’entusiasmo giovanile perché volevo la famiglia per mia figlia. Mi sono dedicata completamente, volevo che mia figlia si sentisse mia figlia e che avesse un papà. E Ciccio Cordova è stato un bravo papà, aveva il pregio di questa affettività calorosa. Io avrei voluto altri figli”, ha spiegato Simona Marchini sottolineando l’intensità di quelle emozioni.

E anche la sofferenza, taciuta, dovuta alle perdite subite, il sacrificio dei mesi trascorsi a letto e i dubbi che la devastarono, in quei giorni. E come oggi, con l’evolversi della diagnostica e grazie alla ricerca, i problemi di trombofilia siano affrontabili.

