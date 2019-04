Simone Inzaghi si scaglia contro gli arbitri

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi in conferenza stampa prima della partita contro l'Udinese ha parlato delle ultime decisioni arbitrali che hanno penalizzato la sua squadra contro il Milan: "Tantissima rabbia e delusione. Dopo il primo tempo di San Siro non meritavamo di perdere, assolutamente. C’è grandissima delusione, ma con la squadra sono stato chiaro: non dobbiamo mollare".

"Quello che è accaduto potrebbe anche deconcentrare o demotivare, ma ho la fortuna di avere un gruppo straordinario. Il mio sogno da allenatore sarebbe di poter recriminare solo su noi stessi. Lo scorso anno abbiamo recriminato tanto e quest’anno lo stiamo facendo di nuovo. Calvarese? E’ un arbitro importante in grande ascesa. Ma al di là di quello che succede fuori io ho l’obbligo di pensare alla mia squadra e all’Udinese".

