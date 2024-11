Sinner batte tutti tranne l’Italia di Spalletti: quasi 3 milioni per il numero 1 ma il match con il Belgio è irraggiungibile

La voglia di tennis e di Sinner fa segnare numeri record per il match contro Medvedev alle ATP Finals ma Belgio-Italia di Nations League fa segnare quasi il doppio degli ascolti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner porta il tennis in prima serata, fa segnare dei super ascolti ma ovviamente siamo ancora lontani dal provare a mettere in discussione il dominio del calcio in Italia. La passione per l’azzurro raggiunge dati davvero importanti ma è la nazionale di Luciano Spalletti a vincere il match degli ascolti riuscendo a doppiare quelli delle ATP Finals.

Sinner: quasi 3 milioni di spettatori

Non siamo ancora ai record della scorsa stagione ma Sinner continua a macinare numeri che fanno capire quello che sta facendo sia sul campo sia nel cuore degli italiani. Il tennis è uscito dagli sport di “nicchia”, si affaccia al grande pubblico e dimostra di essere cresciuto. La sfida del girone di qualificazione contro Medvedev (con l’azzurro però già sicuro della semifinale) è stata vista da 2,2 milioni di telespettatori su Rai 2,2 a cui vanno aggiunti gli oltre 600mila spettatori che hanno seguito il match su Sky. Un aumento anche piuttosto evidente rispetto all’incontro di esordio contro De Minaur che aveva fatto segnare 2,3 milioni di spettatori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il record con Djokovic e la sfida a Spalletti

I numeri “televisivi” fatti registrare da Sinner vanno letti anche alla luce della sovrapposizione alla nazionale di Luciano Spalletti che ieri è scesa in campo per il match di Nations League contro il Belgio. Il calcio ha confermato di essere il re degli sport italiani con la partita trasmessa su Rai 1 che ha fatto registrare 6,8 milioni di telespettatori e quasi il 30% di share. Ma essere riuscito comunque ad arrivare a quasi 3 milioni in prima serata testimonia il fatto che Jannik sia diventato un nuovo punto di riferimento per gli appassionati italiani. L’anno scorso la finale con Djokovic a Torino fece segnare un vero e proprio record con 6,7 milioni di spettatori.

Bartoletti: “Numeri da fantascienza”

A commentare il dato degli ascolti televisivi è il giornalista Marino Bartoletti che di sport sul piccolo schermo se ne intende e che su Instagram scrive: “Ma se (quasi) tutti dicono di aver visto Sinner perché la azionale ha fatto il triplo degli ascolti? Al di là comunque dei rilevamenti e delle alchimie, il vero dato fantascientifico è quello del tennis che in prima serata televisiva, contro la nazionale di calcio, si porta a casa tre milioni di spettatori. Due anni fa una pressione del genere sarebbe andata molto oltre la fantascienza. Bene così. E grazie al nostro, in tutti i sensi, numerissimo 1”.