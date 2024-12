Non solo Sinner: Berrettini si allena con Alcaraz a Murcia, con loro il portafortuna Passaro

Ultimi scampoli di "vacanze" per gli altri big azzurri del tennis: bagno di folla per The Hammer e Carlitos all'El Palmar Country Club, mentre Musetti tornerà solo a Hong Kong.

Ultimi scampoli di vacanze per i big azzurri del tennis. Se Jannik Sinner ha già iniziato la preparazione a Dubai, che stanno facendo gli altri eroi dell’Italia di Davis? Anche Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sono pronti al cancelletto di partenza per scattare verso un 2025 che per entrambi, per motivi diversi, dovrà rappresentare la stagione del rilancio. Il primo è in Spagna, già in campo e con uno sparring partner d’eccezione: il secondo è fermo ai box per una leggera indisposizione.

Berrettini, allenamento e foto ricordo con Alcaraz

Ha grande voglia di tornare protagonista, Berrettini. La vittoria della Davis gli ha restituito entusiasmo, convinzione e fiducia, di cui aveva bisogno dopo una seconda parte di stagione poco soddisfacente. Il romano è tornato a conquistare titoli ATP, la sensazione però – condivisa peraltro da un big come Bertolucci – è che abbi lasciato per strada qualche occasione di troppo. In Spagna, The Hammer ha ripreso subito a lavorare duro. Con chi? Nientemeno che con Carlos Alcaraz.

Fonte: Matteo Berrettini Instagram

Carlitos prepara le sfide a Sinner contro…gli italiani

Destino strano, quello del murciano. Che per sondare il terreno in vista delle grandi sfide con Sinner, in questa fase di preparazione sta prendendo le misure agli altri italiani. Per lui una serie di allenamenti con Francesco Passaro, che l’anno scorso aveva invece fatto da sparring partner proprio di Jannik in Spagna, e poi appunto con Matteo Berrettini. La superficie scelta? Il cemento dell’El Palmar Country Club, naturalmente, davanti a una moltitudine di spettatori in delirio. Del resto, è proprio qui che Carlitos è nato e cresciuto.

Giramenti di testa per Musetti: il carrarino salta Macao

Se Berrettini è già al lavoro, Musetti è ancora costretto al riposo. Il carrarino avrebbe dovuto partecipare a un’esibizione a Macao in programma tra la vigilia e il giorno di Natale: l’appuntamento è saltato. Come confessato dal suo coach Simone Tartarini a OA Sport, Musetti ha accusato continui e fastidiosi giramenti di testa negli ultimi giorni, retaggio di un’indisposizione. Il suo debutto stagionale avverrà solo al torneo di Hong Kong, al via a fine dicembre.