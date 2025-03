L’ultima vittima del clostebol è la giovane promessa dello scialpinismo Enrico Pellegrini: lo spray che ha fermato Sinner e non necessita prescrizione è una piaga doping tutta italiana

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Non è una notizia da prima pagina, Enrico Pellegrini ha cominciato la sua battaglia doping a causa del clostebol. Ma un po’ per mancanza di notorietà sua e della sua disciplina, lo scialpinista non ha ricevuto le stesse attenzioni che sono state dedicate al caso Sinner.

Il caso di Enrico Pellegrini

L’ultimo a finire vittima del clostebol è lo scialpinista Enrico Pellegrini. La sua vicenda risale già a qualche mese visto che la positività è stata riscontrata lo scorso 28 gennaio. Circa un mese dopo l’atleta è stato sospeso in via precauzionale (il 26 febbraio) e ora si attendere l’esito delle controanalisi per la decisione da parte dell’ITA. A emettere la sentenza finale sarà dunque l’International Testing Agency, un’organizzazione indipendente con base a Losanna creata nel 2018 e sotto la supervisione della Wada e del Cio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Enrico Pellegrini

Lo scialpinismo, benché abbia una storia che va molto indietro nel tempo, è una disciplina che ha una “vita sportiva” molto più breve. Soltanto nel 2020 è entrato per la prima volta nel programma dei Giochi Olimpici giovanili invernali e sarà protagonista anche in occasione di Milano-Cortina. E nel corso degli ultimi anni ha trovato tra i suoi appassionati anche la leggenda Alberto Tomba. Enrico Pellegrini è uno dei nomi emergenti di questa disciplina e una delle speranze anche in vista delle Olimpiadi, nel 2024 ha conquistato la vittoria nel Mondiale Under18 e stava cominciando a raccogliere risultati di prestigio anche nelle categorie superiori. Propio lo scorso febbraio, poco prima della sospensione, era arrivato il terzo posto nella Sprint Under20 in Slovacchia.

Clostebol: la sostanza che ha messo nei guai Sinner

Nel corso degli ultimi mesi lo sconosciuto “clostebol” ha acquisito una popolarità inaspettata dopo che Jannik Sinner è stato trovato positivo a questo steroide anabolizzante dopo un test effettuato nella scorsa edizione di Indian Wells. Il numero 1 del tennis mondiale da quel momento ha dovuto affrontare una lunghissima battaglia tra assoluzioni e ricorsi che poi ha portato alla squalifica di tre mesi che lo terrà fuori dalle competizioni fino a maggio. La difesa dell’azzurro nel suo caso doping si è basata su un’assunzione involontaria, il suo fisioterapista Giacomo Naldi avrebbe infatti usato lo spray incriminato e poi glielo avrebbe “trasmesso” attraverso un massaggio.

Lo spray delle polemiche

Il clostebol è una sostanza che sembra essere legata a doppio filo con lo sport italiano, questo perché viene venduto sotto forma di spray nelle farmacie italiane senza bisogna di prescrizione da parte del medico e viene usato (come nel caso del massaggiatore di Sinner) per velocizzare la cicatrizzazione di abrasioni della pelle.

Dopo il primo utilizzo come doping nella Germania dell’Est , ora il problema sembra essere diventato quasi esclusivamente italiano con la Wada che ha rivelato che metà dei casi che riguardano il clostebol arrivano proprio dal nostro paese. Solo nel corso degli ultimi anni ne sono state vittime la sciatrice norvegese Theresa Young (che si stava allenando in Italia) poi scagionata. E sempre per gli allenamenti in Italia sono stati colpiti la pattinatrice spagnola Laura Barquero, e i giocatori di pallacanestro Burns e Mitoglou che giocavano con l’Olimpia Milano e ancora il cestista Riccardo Moraschini. Una vera e propria piaga tutta italiana alla quale servirebbe cercare una soluzione definitiva.