Zverev prova a scacciare la crisi e fa una rivelazione su Sinner: “E’ Cahill il segreto della sua trasformazione”

Il tennista tedesco, protagonista di un podcast con il fratello Mischa, ammette la superiorità di Alcaraz e Jannik ma continua a spingere: “Ci sono colpi che posso ancora migliorare”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un podcast è spesso l’occasione giusta per aprirsi e parlare con sincerità. Ed è quello che ha fatto Sascha Zverev nel corso dell’appuntamento consueto che tiene insieme al fratello Mischa. Ospite dell’ultima puntata anche Jim Courier ma i contenuti più interessanti sono arrivati propio dal numero 2 del mondo che ha parlato anche della sua rivalità con Sinner e Alcaraz.

Zverev: i complimenti a Sinner

Nel coso del podcast con il fratello Mischa, Zverev ha parlato anche del 2024 di Jannik Sinner e di quello che è riuscito a realizzare e lo ha fatto con grande onestà: “Jannik è migliorato moltissimo nel corso degli ultimi anni. E’ stata una progressione incredibile. Ogni volta che scende in campo lo fa sempre con un piano ben preciso. Ed è disposto anche a perdere un set piuttosto che deviare dal percorso deciso. Da questo punto di vista bisogna dare i complimenti a Cahill. Sinner ha sempre avuto dei grandi mezzi. Ma quello che ha fatto Darren è stato aiutarlo a capire cosa fare in campo e a fargli capire che se gioca in un certo modo vincere l’80% delle volte. Penso che la sua capacità tattica sia l’aspetto in cui è migliorato di più”.

La voglia di migliorare

Le ultime settimane sono state molto complicate per Sascha Zverev. Il tennista tedesco, dopo aver raggiunto la finale agli Australian Open, ha deciso di imbarcarsi per un tour sudamericano che è stato decisamente poco fortunato e anche a Indian Wells è arrivata un’uscita prematura. E nel corso del podcast con il fratello Mischa rivela: “Ci sono alcuni colpi che posso ancora migliorare. Penso che Carlos e Jannik facciano alcune molto meglio di me. Probabilmente il mio servizio è miglior del loro ma è dovuto anche alla mia altezza. La prima cosa su cui mi devo concentrare è il diritto ma è una cosa su cui stiamo lavorando da mesi”.

Zverev: la corsa allo slam e al numero 1

Non c’è dubbio che questo momento sia quello cruciale per la carriera di Sascha Zverev: il tedesco ha raggiunto la piena maturità tennistica e potrebbe approfittare della squalifica di Jannik Sinner per centrare il traguardo del primo posto in classifica ATP. Ma negli ultimi tornei le cose non sono andate come sperato e alle spalle c’è un Carlos Alcaraz che invece sembra tornato a giocare ai suoi migliori livelli. I punti da recuperare a Sinner sono ancora 3385 con Sascha che dovrà cominciare a dare una scossa già a partire dal torneo di Miami.