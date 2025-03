Indian Wells, Cerundolo ci prova ma Alcaraz è indistruttibile. Draper fa fuori anche Shelton!

Deve annullare 8 palle break, ma alla fine Alcaraz trova il modo per piegare Cerundolo e avanzare in semifinale, dove a sorpresa lo attende Draper

Facile non è una parola che si trova a buon mercato nel dizionario di un tennis, ma facili (le cose) Carlos Alcaraz le riesce a far diventare sempre. Anche quando Francisco Cerundolo lo costringe a dover risalire la corrente, costringendolo ad annullare qualcosa come 8 palle break sulle 9 concesse dallo spagnolo. Che pure un modo per spingersi in semifinale a Indian Wells lo trova lo stesso, anche se a sorpresa sarà Jack Draper (e non Ben Shelton) l’avversario che proverà a fermare la streak di 16 vittorie consecutive nel torneo californiano.

Alcaraz annulla 8 palle break e continua la caccia a Sinner

Alcaraz ha vinto contro Cerundolo mostrando ancora una volta i muscoli. La sua è stata una prova un pelino inferiore a quella mostrata contro Dimitrov: essenziale nel primo set, dove s’è fatto bastare un break per tirare acqua al proprio mulino (ma non prima di aver dovuto cancellare 6 opportunità per cedere il servizio), nel secondo lo spagnolo ha dovuto inseguire l’ostico Cerundolo, che pur nascendo terraiolo (come praticamente tutti gli argentini, o quasi) ha dimostrato di saperci stare eccome anche sul veloce.

Avanti di un break, Il sudamericano ha avuto solo la pecca di non riuscire a convertire le palle break avute per scappare ulteriormente, offrendo così ad Alcaraz l’opportunità di rifarsi sotto e garantirsi almeno il tiebreak grazie a un filotto di 12 punti a 2 dall’1-4 in favore di Francisco.



Il vento decisamente sostenuto e temperature insolitamente basse per il periodo hanno fatto il resto: Carlitos al tiebreak ha preso il comando e ha chiuso i conti dopo 100’ di partita, ribadendo di essere sulla strada buona per tornare a insidiare la numero 1 di Sinner.



Draper è l’ammazza statunitensi: dopo Fritz fa fuori anche Shelton!

In semifinale però il pubblico californiano non potrà assistere al confronto tanto atteso con Ben Shelton: l’idolo statunitense ha ceduto senza appello in due set a un Jack Draper che a questo punto si propone come il possibile “rompiscatole” tra i big del circuito, pensando anche a quanto fatto vedere a Doha qualche settimana fa quando aveva centrato la finale contro Rublev, vittorioso soltanto al terzo.

Il britannico, sempre più vicino alla top 10, ha sorpreso Shelton dimostrando di sapersi adattare al clima ventoso di Indian Wells, riuscendo a trovare soluzioni convincenti in risposta e poi alzando soprattutto le percentuali con la seconda (78% contro 57%).

Dopo aver eliminato Fonseca al primo turno e poi Brooksby e Fritz (e sempre senza perdere un set) Draper cancella definitivamente gli Stati Uniti dal torneo californiano e adesso proverà a togliere certezze ad Alcaraz, avanti 3-1 nei precedenti, con l’ultimo vinto due mesi fa in Australia quando però il britannico fu costretto a ritirarsi alla fine del secondo set (più dolce il ricordo della vittoria al Queen’s dell’anno passato).

L’altra semifinale vedrà di fronte Holger Rune e il redivivo Daniil Medvedev.