Sinner-De Minaur fuori al primo turno

La “strana coppia” nel doppio di Barcellona prima si pesta un pò i piedi, poi crolla in due set contro i due più assortiti e collaudati doppisti

18-04-2023 18:58

È un esordio amaro quello del tennista altoatesino nel Torneo ATP 500 di Barcelona. Il tennista italiano, iscrittosi anche nel tabellone del doppio in compagnia dell’australiano Alex De Minaur, non ha vissuto però l’esordio che sperava in terra catalana.

Sinner, nonostante la sconfitta, scenderà in campo nella giornata di domani (mercoledì 19 aprile) nel singolo ed affronterà nuovamente il tennista argentino Diego Schwartman. Pochi giorni fa, complice il ritiro dell’argentino, Sinner aveva superato il turno nel torneo ATP di Montecarlo.

Il doppio e la coppia Sinner-De Minaur

Il tennista italiano ed il tennista australiano formavano, di fatto, una coppia del tutto improvvisata. L’obiettivo, probabilmente, era quello di entrare più a contato con i campi di Barcellona. Gli avversari, due navigati doppisti, ovvero il francese Edouard Roger-Vasselin ed il messicano Santiago Gonzalez, hanno superato la “strana copia” in un’ora e ventinove minuti: 6-4 7-6 il finale. Sicuramente un buon test per Sinner che, dopo la delusione della semifinale persa a Montecarlo contro il danese Holger Rune, è tornato subito a giocare per riaprire un nuovo capitolo.

Il primo set vede chiaramente che nel duo italo-australiano non è presente l’amalgama necessaria. Sinner e de Minaur sembrano un po’ i piedi, lasciando ai rivali la possibilità di fare la differenza. Nel sesto game Jannik De Minaur hanno una reazione d’orgoglio ma non è sufficiente. I due più esperti doppisti si aggiudicano il primo set per 6-4.

Nel secondo set Sinner non è preciso e pulito sotto rete e gli avversari ottengono il break. Tuttavia, l’azzurro si riscatta in risposta nel sesto gioco, pareggiando i conti sul 3-3. La coppia italo-australiana però non riesce ad imporsi ed, al tie break, i doppisti più esperti concludono per 7-3: 7-6 il finale del secondo set. Da domani, però, inizia un nuovo torneo per l’altoatesino.