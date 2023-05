Sinner: di nuovo al lavoro con obiettivo Roma

L’altoatesino viene da un paio di settimane di riposo dopo il ritiro a Barcellona

03-05-2023 13:42

Dopo la pausa successiva all’abbandonato del torneo ATP 500 di Barcellona, Jannik Sinner è tornato ad allenarsi, come da lui stesso annunciato tramite un post su Instagram. “Back to work” le sue parole. Il periodo di riposo è servito al tennista di San Candido per ricaricare le pile dopo le tante energie spese nei tornei di Indian Wells, Miami e Montecarlo. Ora ad attendere Sinner vi è un doppio obiettivo: prima gli Internazionali di tennis di Roma (8-21 maggio) e subito dopo il Roland Garros (22 maggio-12 giugno).