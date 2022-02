Sinner e Medvedev in coro: "Porteremmo Nadal su un'isola deserta"

08-02-2022 18:45

Rafael Nadal, agli Australian Open, ha conquistato il 21esimo Slam in carriera dopo una leggendaria rimonta contro Medvedev in finale. Il campione spagnolo ha superato così Novak Djokovic e Roger Federer al primo posto per numero di trionfi nei grandi tornei.

In un’intervista a Tennis Tv, Jannik Sinner ha espresso tutta la sua stima per Nadal: “Chi porterei tra i miei colleghi su un’isola deserta? Direi uno dei migliori, è difficile ma scelgo Nadal. È il migliore o uno dei migliori in questo sport ed anche lì imparerei molto da lui”.

A sorpresa, anche Daniil Medvedev ha votato per Nadal, nonostante sia un fan di Djokovic e nonostante la dolorosa sconfitta agli Australian Open proprio contro lo spagnolo: “Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a sopravvivere, mi aiuti a cucinare cibo e direi, mi aiuti a procurarmi del cibo. Ho bisogno di qualcuno davvero forte mentalmente e dico quindi Rafa. Nadal è una persona capace di adattarsi a qualsiasi situazione. Certo, non sono sicuro che sarebbe felice di stare lì con me, ma io lo vorrei con me”.

