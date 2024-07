Sinner, l'Atp gli restituisce tre centimetri: ecco quanto è alto, superato Djokovic pure in questa classifica

L'Atp pone rimedio a una sua dimenticanza: aggiornata sul sito ufficiale la scheda di Jannik, che nel frattempo è cresciuto. L'azzurro precede Novak e Alcaraz anche...in altezza.

“Meglio tardi che mai”. L’Atp, con una battuta, ha posto rimedio a un suo errore. L’organismo che regola il tennis mondiale ha restituito a Jannik Sinner nientemeno che…tre centimetri, aggiornando la scheda del campione altoatesino sul sito ufficiale. Fino a qualche giorno fa l’azzurro era alto 188 centimetri, per l’Atp: adesso la scheda è stata modificata e il numero 1 del ranking mondiale è presentato con quella che è – anzi, dovrebbe essere – la sua altezza vera: 191 centimetri. In realtà, su Wikipedia, si legge che Sinner è alto un metro e 92: mistero.

Sinner è cresciuto in altezza: da 188 a 191 centimetri

In attesa di misurare Jannik con uno strumento a prova di dubbi e perplessità, e magari in presenza di un notaio capace di registrare e catalogare il risultato, va spiegato come può essere stato possibile che l’Atp abbia “negato” per anni tre centimetri al nuovo numero 1. Semplice: la scheda di Sinner è stata preparata sei anni fa, quando l’azzurro è entrato ufficialmente nel mondo del tennis professionistico. All’epoca aveva 17 anni, con ancora ampi margini di crescita…non solo tecnici e sportivi, ma anche di altezza. E infatti a quanto pare il rosso di San Candido è cresciuto sul serio. Passando da 188 a 191 centimetri.

La dimenticanza dell’Atp: non aveva aggiornato la scheda

Per anni la scheda di Sinner sul sito ufficiale dell’Atp non è stata ritoccata, almeno per quel che concerne le info relative all’altezza. Gli aggiornamenti si sono limitati, evidentemente, solo ai risultati conseguiti, ai tornei vinti e ai progressi nella classifica mondiale. Adesso i gestori del sito dell’Atp hanno posto rimedio alla loro dimenticanza e ci hanno pure scherzato sopra. Sinner, infatti, ha superato Djokovic pure…in altezza: il serbo misura 188 centimetri e di anni ne ha 37, difficile pensare che possa allungarsi ancora. Curiosità: l’azzurro è notevolmente più alto pure di Carlos Alcaraz, che misura “appena” (si fa per dire) 183 centimetri.

Sinner-Kalinskaya, vacanze finite: Jannik prepara l’Olimpiade

Nel frattempo Sinner ha concluso il breve periodo di vacanza in Costa Smeralda con Anna Kalinskaya, una sorta di “fuga” dopo il ko ai quarti di Wimbledon su cui si è scritto e discusso molto. Per Jannik è di nuovo tempo di allenamenti e partitelle nel suo buen retiro di Montecarlo. È sui campi in terra rossa del Monte Carlo Country Club che l’azzurro sta preparando, in compagnia di Kei Nishikori, il prossimo appuntamento, a cui tiene tantissimo: il torneo olimpico in programma dal 27 luglio al 4 agosto al Roland Garros.