Sinner, la foto con Laila Hasanovic scatena le voci di gossip. In Italia i fan di Jannik se la prendono con Pino Insegno

Sui social spunta una foto del numero 1 del mondo in compagnia dell’ex fidanzata del pilota di F1, Mick Schumacher. “Spero non arrivi in finale”, la battuta di Insegno scatena il caos

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tutto su Jannik Sinner. Essere il numero 1 del tennis mondiale significa essere costantemente sotto la luce dei riflettori. Il tennista altoatesino ormai deve averlo imparato ma forse neanche lui si aspetta di essere tenuto costantemente sotto osservazione o di essere argomento di discussione anche quando viene presentato uno show televisivo.

La foto con la ragazza misteriosa

L’ultima voce di gossip bisogna andare a pescarla in Danimarca e in particolare a Copenaghen. Negli ultimi giorni il viaggio di Sinner è stato oggetto di tantissime speculazioni e ora sui social fa il giro una foto che lo ritrae insieme a Laila Hasanovic. Uno scatto assolutamente innocente con il numero 1 del mondo che passeggia insieme alla ragazza, entrambi sono di spalle. E c’è voluto un lavoro quasi alla 007 per riuscire a scoprire l’identità della ragazza misteriosa.

Per il momento però oltre che congetture e illazioni è davvero impossibile andare con lo stesso Sinner che nel corso della sua conferenza al Roland Garros ha rivelato di essere in Danimarca solo per alcuni shoot fotografici negando la compagnia di una ragazza.

Chi è Laila Hasanovic

Laila Hasanovic ha cominciato a farsi notare nel 2019 quando è stata finalista al concorso di Miss Universo, da quel momento ha iniziato la sua carriera come modella che le ha permesso di collaborare con molti marchi internazionali. E ora sui social si tratta di una delle influencer più seguite per i suoi contenuti sulla moda e sul lifestuyle al punto da avere 350mila follower su Instagram e circa 50mila sul suo canale YouTube. Ma Laila è conosciuta anche per notizie legate al gossip sportivo visto che ha avuto una frequentazione con Mick Schumacher, pilota di Formula 1 e figlio del leggendario Michael; una storia che però si sarebbe conclusa qualche mese fa.

La battuta infelice di Pino Insegno

L’impatto di Jannik Sinner è ormai totale, al punto che il suo nome viene fuori anche nel corso della presentazione di uno show televisivo come “Reazione a Catena”. Nel corso della conferenza stampa, il presentatore del programma Pino Insegno si è lasciato scappare una battuta infelice sul numero uno del mondo: “Spero che Sinner non arrivi in finale al Roland Garros (in programma l’8 giugno, ndr). Non è che se non fa una finale crolla il mondo, gli auguro un raffreddore, nulla di più”. Una paura nata dal timore di perdere ascolti televisivi contro una vera e propria macchina da audience come il tennista altoatesino. Ma le parole del presentatore non sono andate giù ai fan di Jannik che sui social si sono lanciati all’attacco.