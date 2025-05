Sinner e Musetti dicono no ad Amburgo, tutto sul Roland Garros. Panatta nel mirino dei fan di Jannik, che polemica

I due tennisti azzurri iscritti al torneo ATP 500 in Germania hanno deciso di tirarsi fuori a pochi giorni dall’evento: pesa la stanchezza di Roma e la voglia di arrivare al top al prossimo Slam

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un torneo stancante per motivi diversi per Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Gli Internazionali hanno avuto un peso importante fisicamente per i due atleti ma anche dal punto di vista mentale. La pressione di Roma è diversa rispetto ad altri tornei e per i due azzurri sono state due settimane decisamente impegnative. Per questo motivo entrambi hanno deciso di rinunciare ad Amburgo e puntare direttamente verso Parigi e il Roland Garros.

Il momento di Musetti

Lorenzo Musetti avrebbe voluto provare a capitalizzare al massimo questo momento positivo. Il tennista toscano viene da una stagione sulla terra rossa di altissimo livello con risultati incredibili tra Montecarlo, Madrid e Roma. E la sconfitta di oggi in semifinale contro Alcaraz non cambia il giudizio su quanto sta facendo. Ma la voglia di provare a continuare a migliorare lo aveva indotto a iscriversi anche ad Amburgo. Forse lo stesso Lorenzo non si aspettava di fare tanta strada a Roma e già prima del match con Alcaraz ha deciso di rinunciare all’impegno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner vuole gestire il ritorno

Un discorso simile si può fare anche per Jannik Sinner. La lunga pausa di tre mesi lo aveva indotto a inserire nel suo programma un torneo, quello di Amburgo, che non sembrava essere nei suoi programmi. Ma sul rientro dopo tre mesi di assenza dai campi c’era una grossa incognita, invece anche un po’ a sorpresa, forse anche per lo stesso team dell’altoatesino, che non si aspettava uno Jannik così performante su una superficie che non è la sua preferita e dopo una pausa che mai in carriera è stata così lungo. Ma alla fine anche per lui è arrivata la decisione di dire no ad Amburgo e concentrare tutte le energie sul Roland Garros.



Panatta nel mirino dei fan di Jannik

Adriano Panatta non ha mai fatto mistero di amare il “bel gioco” di una volta, del tennis meno muscolare ma più vario ed estetico. E anche nel corso degli Internazionali ha ribadito questo suo pensiero: “Ieri sera Musetti ha fatto vedere a tutti come si gioca veramente a tennis. Lo ringrazio perché avevo perso ogni speranza, invece forse non è tutto perduto. Grazie Lorenzo ma soprattutto complimenti, sei un gran bel giocatore”. Aveva scritto su Twitter dopo la vittoria su Zverev. Un messaggio che però ha attirato le ire dei tifosi di Jannik che dietro queste parole hanno letto una critica all’altoatesino. Panatta è finito così nel mirino dei social e ha dovuto pubblicare un altro tweet per chiarire il suo pensiero: “Mi dispiace che qualcuno non abbia capito il senso del mio commento, non voleva certamente sminuire un altro tipo di gioco ne tantomeno qualche giocatore di oggi o del passato. Però è anche vero che non posso pretendere troppo…”