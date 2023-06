Sinner si infortuna, ansia per Wimbledon. Queen's, Musetti ko con Rune

Sinner ha dovuto abdicare il match contro Bublik all'Halle Open per un dolore muscolare: cresce l'ansia in vista di Wimbledon. Al Queen's invece Musetti finisce ko con Rune.

23-06-2023 18:17

Un altro infortunio ha frenato Jannik Sinner durante un match. Questa volta il talento azzurro, ai quarti dell’Halle Open, è stato costretto al ritiro contro Bublik, dopo aver perso il primo set 7-5 e sotto 2-0 al secondo set. L’altoatesino ha giocato non al meglio della forma e l’avversario ne ha approfittato, accedendo così alla semifinale del torneo.

Sinner ko, ansia per Wimbledon

Sinner ha accusato un problema muscolare alla gamba sinistra, dopo aver recuperato una smorzata dell’avversario nel corso del primo parziale. Subito dopo è stato visto fare più volte stratching e poi richiedere l’intervento del fisioterapista, che l’ha trattato subito dopo la fine del 1° set. L’azzurro ha proseguito ma nel terzo game del secondo set ha preferito mollare: un ritiro che potrebbe essere precauzionale in vista di Wimbledon, al via il prossimo 3 luglio. La situazione dell’altoatesino però preoccupa, anche perché lo Slam inglese è dietro l’angolo.

Sinner da lunedì sarà numero otto al mondo e testa di serie a Wimbledon.Il forfait allo Slam più prestigioso al mondo sarebbe perciò ancor più un rammarico, considerando anche che l’Italia potrebbe fare a meno di Berrettini, finalista nel 2021 contro Djokovic. Entrambi andranno monitorati attentamente, al momento le speranze del tennis azzurro sono riposte in Sonego e in Musetti, quest’ultimo sconfitto oggi da Rune al Queen’s.

Queen’s, Musetti ko con Rune

Niente da fare per il toscano, che nella partita dei quarti di finale del torneo del Queen’s si è arreso ad Holger Rune con il risultato di 6-4, 7-5. Grandi rimpianti per il tennista italiano numero 16 al mondo, che ha sciupato un vantaggio di 4-1 in apertura, fallendo anche due set point. Il danese è stato bravo a credere nella rimonta nel primo set, nel secondo invece dopo un assoluto equilibrio è stato freddo nel momento decisivo.

Musetti, scintille con Rune

Da segnalare anche due episodi nel secondo set: Musetti ha travolto una giudice facendole cadere gli occhiali e successivamente con uno smash ha colpito in pieno Rune che non l’ha presa proprio benissimo. Anche il toscano ha rischiato di farsi male dopo una caduta, perdendo aderenza e mettendo male il braccio. Fortunatamente nulla di grave.