Sinner tra gioia e rimpianto Olimpiadi: non ha dormito per l'anca ma con i tifosi riscoppia l'amore

L'azzurro trionfa a Cincinnati, ora obiettivo Us Open mentre sui social scoppia la polemica con chi vuol risalire sul carro di Jannik

Gli è bastata un’ora e mezza, giusto per non far tirar troppo tardi la notte ai tantissimi che sono rimasti svegli per seguirlo nella finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Tiafoe. Jannik Sinner alza il suo 15esimo trofeo in carriera e si prende una bella rivincita con chi aveva iniziato a criticarlo, dalla rinuncia alle Olimpiadi in poi. Ora testa agli Us Open.

Sinner il più giovane a vincere a Cincinnati dal 2008

“Sono felice, è stata una settimana dura – ha detto Sinner a caldo – Questa partita è stata mentalmente difficile. Entrambi venivamo da semifinali lunghe, con tanta tensione. Sono felice della mia prestazione, di come ho gestito la partita e tutta la settimana” ha detto Jannik Sinner all’ATP a caldo dopo il trionfo a Cincinnati, il suo terzo in un Masters 1000. Grazie al successo su Frances Tiafoe, Sinner è diventato il campione più giovane nella storia del torneo dai tempi di Andy Murray nel 2008.

L’azzurro ammette la stanchezza

“Voglio ringraziare il mio team per esserci sempre al mio fianco, anche nei momenti difficili e ne abbiamo avuti un po’ nell’ultimo periodo – ha aggiunto durante la cerimonia di premiazione – Frances e io eravamo entrambi stanchi dalle semifinali e c’era molta tensione. Sono solo contento di aver mantenuto il mio livello nei momenti importanti. Ho gestito bene le situazioni in campo. Ho avuto tanti alti e bassi questa settimana. Ora è importante recuperare ed essere pronto per New York, per lo US Open. E’ il nostro obiettivo principale per questa parte di stagione in Nord America, spero di poter mostrare del bel tennis a Flushing Meadows”.

Sinner rivela di aver dormito bene per il dolore all’anca

A Tennis Channel l’azzurro poi ha spiegato: “Dovevo rimanere concentrato sul campo. È stato un periodo difficile ultimamente, mi sono mancate le Olimpiadi, fa male. Vincere il maggior numero di partite possibile prima degli US Open è importante per me. Quando non ti senti al 100% fisicamente, devi esserci mentalmente. Sono state settimane difficili per me”. Sui problemi all’anca ammette: “Ieri sono andato a dormire molto tardi, c’è tanto lavoro. Non sono riuscito a dormire bene la notte, ma sono cose che succedono e bisogna accettarle. Sapevo che anche Frances finiva tardi, più di me, e tieni a mente queste cose. Tutto può succedere in finale, le sensazioni sono più speciali”. Infine, sugli US Open: “Favorito? Vincere un Masters 1000 significa che hai giocato un buon tennis. Sono felice di vincere il torneo che precede gli US Open, ma vedremo. È una sensazione simile alla vittoria di Halle a Wimbledon. Ho ottenuto grandi vittorie qui a Cincinnati vedremo cosa potrò fare a New York, sono rilassato, fiducioso di arrivare e adattarmi alle condizioni”.

I tifosi tornano ad osannare Sinner

Sul web intanto l’Italia è tornato ad osannarlo dopo le critiche degli ultimi tempi e fioccano le reazioni: “Togli la cera, metti la cera. Scendi dal carro, sali dal carro. Un mese fa Sinner fu insultato per la non partecipazione alle Olimpiadi. Stanotte ha vinto a #Cincinnati il QUINTO titolo del 2024. Salire e scende dal carro non è cultura sportiva” e poi: ““Questa vittoria significa molto per me in questo momento” Non avevi bisogno di dirlo a voce alta: chi ti segue con passione ha imparato a leggere le cose che non dici e quell’urlo così poco “tuo” al termine della semifinale aveva già parlato per te. Sinner sei immenso”.

C’è chi scrive: “Grazie Jan, per noi è stato memorabile” e poi: “Che mostro, sapevo che ce l’avresti fatta e chi ti ferma ormai” e anche: “Orgogliosa di te. Il numero uno al mondo del tennis c’è l’abbiamo noi. J A N N I K, dobbiamo solo essere orgogliosi”, oppure: “Le risposte….quelle belle….a coloro che fino ad oggi si sono sentiti in diritto di biasimare, criticare, incolpare...” e ancora: “Jannik Sinner vince a Cincinnati: ora è numero 1 al mondo con 2 mila punti di vantaggio su Djokovic. Facendo gioire anche quelli che gli hanno dato del “Pezzo di M…” per la tonsillite alle Olimpiadi”

Arrivano anche i complimenti di Malagò

Il web è scatenato: “La miglior risposta è quella che si dà in campo. Era il torneo di preparazione, quello in cui non si potevano fare magie, e invece le magie le ha fatte. Un fisico non al 100%, l’incognita sull’anca, ma nei momenti importanti il N1 c’è sempre… non sta lì su per caso” e poi: “Ora per un po’ dovranno attendere la prossima sconfitta o qualche infortunio oppure diranno che deve vincere gli slam e gli anti carota si rifaranno vivi, intanto il numero 1 per ora è lui Jannik” e infine i complimenti del presidente del Coni, Giovanni Malagò: Un’altra perla da incastonare nel fantastico percorso di gloria da numero uno. Sinner aggiorna la storia e diventa il primo azzurro a vincere il Master 1000 Cincinnati Open: quinto successo del 2024, il 15° in carriera nel circuito maggiore tennis. Grande Jannik”