Us Open, Sinner non brilla poi cambia marcia, travolge Wawrinka e vola agli ottavi

Sinner conquista la vittoria in quattro set contro lo svizzero Wawrinka: dopo un secondo set da dimenticare il bolzanino innesta le marce alte e vola agli ottavi degli US Open

03-09-2023 00:34

Niente paura, ci pensa Jannik. Sinner conquista l’accesso agli ottavi di finale degli Us Open battendo in quattro set lo svizzero Wawrinka (6-3; 2-6; 6-4; 6-2), dopo un match che nel secondo tempo lo aveva visto sorprendentemente in difficoltà. E per l’Italia ci sono due azzurri agli ottavi dopo l’impresa di Arnaldi.

Sinner inarrestabile: Wawrinka non regge l’urto

Jannik Sinner fa sul serio sin dalle prime battute dell’incontro: il primo set è di riscaldamento ma quando il bolzanino alza il ritmo per il suo avversario non c’è niente da fare ed arriva la vittoria per un deciso 6-3. Nel secondo la musica cambia completamente, Sinner smette di giocare, commette tanti errore e dà al suo avversario la possibilità di andarsi a prendere il parziale con relativa facilità.

Marce ingranate, Sinner demolisce il suo avversario

Sembra un momento di svolta quello alla fine del secondo set, Wawrinka prende fiducia e il match potrebbe virare nella sua direzione. Ma questo è il momento in cui il sangue freddo di Sinner viene fuori. L’azzurro gioca come un veterano, ricostruisce nei momenti complicati, ritrova la sua solidità e comincia a mettere a nudo tutti i punti deboli del suo avversario che lentamente finisce per uscire dalla partita. Terzo e quarto set sono uno spettacolo del bolzanino che si va a prendere l’accesso agli ottavi di finale in un torneo e su una superficie che gli sono sempre stati congeniali.

Sinner: “Questo è un campo speciale”

A fine partita Jannik Sinner non si lascia andare a grandi emozioni, lo sguardo sembra quello di uno concentrato già su quello che deve ancora arrivare ma ringrazia il pubblico degli US Open.