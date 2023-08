Calendario e orari di tutte le partite in programma agli Us Open 2023, il quarto torneo del Grande Slam ATP che si disputa a New York

Il torneo degli US Open 2023 si disputa dal 28 agosto al 10 settembre. Il torneo è il quarto Slam del circuito Atp. Si disputa a New York sui campi di Flushing Meadows. La superficie è il cemento. Gli US Open si disputano dal 1881, ma nel corso degli anni ha cambiato sia location sia superficie. In origine si giocava sull’erba, poi su terra verde, poi sul sintetico e infine dal 1978 sul cemento. In particolare se prima la superficie era il DecoTurf che da un effetto di rimbalzo simile all’erba, quella utilizzata oggi si chiama Laykold. L’edizione 2023 mette in palio complessivamente un montepremi mostruoso di 65 milioni di dollari: al vincitore ne andranno ben 3milioni. Campione uscente è Alcaraz: tra i giocatori ancora in attività e in gara anche quest’anno Djokovic è il primatista con 3 vittorie, Thiem, Wawrinka, Murray e Medvedev hanno una vittoria a testa.

A questa edizione partecipano tutti i migliori tennisti del ranking Atp. Testa di serie numero 1 è Alcaraz, grande favorito per la vittoria finale. Djokovic è al numero 2, poi Medvedev 3, Rune 4. Il nostro Sinner è testa di serie numero 6 ed è nella parte alta del tabellone, quella di Alcaraz. Altri italiani in gara: Musetti (testa di serie numero 18), Sonego, Cecchinato, Arnaldi e Travaglia, proveniente dalle qualificazioni.

PRIMO TURNO

Le partite si giocano dal 28 al 29 agosto

[1] Alcaraz (SPA)-Koepfer (GER) 29/9 ore 2.00 Harris (RSA)-Pella (ARG) van de Zandschulp (OLA)-Thompson (AUS) [26] Evans (GBR)-Galan (COL) Griekspoor (OLA)-Fils (FRA) Kubler (AUS)-ARNALDI (ITA) 28/8 ore 17 Kokkinakis (AUS)-Hsu (TAI) [16] Norrie (GBR)-Shevchenko (RUS) [12] Zverev (GER)-Vukic (AUS) Altmaier (GER)-Lestienne (FRA) Murray (GBR)-Moutet (FRA) [19] Dimitrov (BUL)-Molcan (SVK) [30] Etcheverry (ARG)-Virtanen (FIN) Wawrinka (SVI)-Nishioka (GIA) SONEGO (ITA)-Moreno De Alboran (USA) 28/8 ore 21.30 [6] SINNER (ITA)-Hanfmann (GER) 29/9 ore 1.00 [3] Medvedev (RUS)-Balazs (UNG) Purcell (AUS)-O’Connell (AUS) Duckworth (USA)-Meligeni (BRA) [27] Coric (CRO)-Baez (ARG) [23] Jarry (CIL)-Van Assche (FRA) Ramos-Vinolas (SPA)-Michelsen (USA) Wu (CIN)_Lajovic (SRB) [13] deMinaur (AUS)-Skatov (KAZ) [11] Khachanov-Mmoh (USA) Isner (USA)-Diaz-Acosta (ARG) Albot (MOL)-Draper (GBR) [17] Hurkacz (POL)-Huesler (SVI) [29] Humbert (FRA)-BERRETTINI (ITA) 29/8 ore 17 Schwartzman (ARG)-Rinderknech (FRA) Monfils (FRA)-Daniel (GIA) [8] Rublev (RUS)-Ruusuvuori (FIN) [5] Ruud (NOR)-Nava (USA) Wolf (USA)-Zhang (CIN) Hijikata (AUS)-Kotov (RUS) [31] Korda (USA)-Fucsovics (UNG) [22] Mannarino (FRA)-Watanuki (JPN) Gasquet (FRA)-Marozsan (UNG) Ofner (AUT)-Borges (POR) [10] Tiafoe (USA)-Tien (USA) [14] Paul-TRAVAGLIA (ITA) 28/8 ore 20.30 Safiullin (RUS)-CECCHINATO (ITA) 28/8 ore 20.30 Ivashka (BLR)-J.Cerundolo (ARG) [21] Davidovich-Fokina (SPA)-Giron (USA) [25] Bublik (KAZ)-Thiem (AUT) Cachin (ARG)-Shelton (USA) Karatsev (RUS)-Lehecka (CZE) [4] Rune (DAN)-Carballes-Baena (SPA) [7] Tsitsipas (GRE)-Raonic (CAN) Popyrin (AUS)-Stricker (SVI) Halys (FRA)-Bonzi (FRA) [28] Eubanks (USA)-Kwon (KOR) [18] MUSETTI (ITA)-Droguet (FRA) 28/8 ore 19.00 Barrere (FRA)-Mensik (CZE) Kecmanovic (SRB)-Varillas (PER) [9] Fritz (USA)-Johnson (USA) [15] Auger-Aliassime (CAN)-McDonald (USA) Dellien (BOL)-Gojo (SRB) Vesely (CZE)-Coaucaud (FRA) F.Cerundolo (ARG)-Svajda (USA) [32] Djere (SRB)-Nakashima (USA) Shimabukuro (GIA)-Gaston (FRA) Zapata-Miralles (SPA)-Quinn (USA) [2]Djokovic (SRB)-Muller (FRA)

Secondo turno

Le partite si giocano dal 30 al 31 agosto

Terzo turno

Le partite si giocano il 1 e 2 settembre

Ottavi di finale

Le partite si giocano il 3 e 4 settembre

Quarti di finale

Le partite si giocano il 5 e 6 settembre

Semifinali

Le partite si giocano l’8 settembre

Finale

La partita si gioca il 10 settembre

Dove vedere le partite degli US Open

Le partite degli US Open sono trasmesse in esclusiva in tv e streaming su SuperTennis, la piattaforma della Federtennis.

Gli orari delle partite degli US Open

Tra Italia e New York ci sono 6 ore di differenza, per cui le partite si giocano prevalentemente nel pomeriggio (che equivale alla sessione mattutina dei match) oppure nella nottata italiana che equivale alla serata di New York.

FAQ Quando iniziano gli Us Open 2023? Il 28 agosto 2023 Quando c'è la finale degli Us Open? Il 10 settembre 2023 Su che superficie si giocano gli Us Open? Su un cemento che si chiama Laykold Quando si giocò il primo Us Open? Nel 1881 Dove si giocano gli US Open? A Flushing Meadows, New York Quanti spettatori contiene il campo centrale degli US Open? L'Arthur Ashe Stadium (il campo centrale di Flushing Meadows) contiene 24mila spettatori Qual è il montepremi complessivo degli Us Open 2023? 65milioni di dollari Qual è il premio per il vincitore degli Us Open? 3milioni di dollari

