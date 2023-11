Sinner vola in semifinale

E' il primo italiano a raggiungere questo risultato alle Atp Finals

17-11-2023 10:27

Jannik Sinner fa tre su tre e vola in semifinale alle Atp Finals di Torino. L’altoatesino e’ il primo italiano a raggiungere questo risultato al torneo dei “maestri”. Dopo oltre due ore di gioco, Sinner ha sconfitto Holger Rune in tre set: 6-2, 5-7, 6-4. La qualificazione per Jannik era gia’ arrivata nel pomeriggio grazie al risultato di Djokovic, che ha perso un set contro Hurkacz. Con il successo su Rune, l’italiano ha “regalato” al numero uno al mondo il passaggio del turno come secondo nel girone. Ora per Sinner non resta che aspettare i risultati del girone “rosso” per conoscere chi dovra’ affrontare tra Medvedev, Alcaraz o Zverev.