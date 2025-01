Australian Open, Sinner in finale con Zverev. Panatta al veleno su Shelton e Djokovic poi avverte Jannik

L’ex tennista italiano presenta la sfida tra Jannik e il tedesco ma lancia una critica al circuito: “Solo Sasha, Alcaraz e Djokovic possono creare dei problemi a Sinner”

Il momento più atteso. Jannik Sinner ha conquistato per il secondo anno di fila la finale degli Australian Open e se nel 2024 l’azzurro era arrivato all’atto conclusivo con il ruolo di outsider, quest’anno si presenta all’appuntamento con quello di favorito. Ma contro Zverev sarà sfida vera.

Panatta demolisce Shelton

La semifinale tra Sinner e Shelton è rimasta aperta solo nel primo set, un parziale che l’azzurro non ha affrontato nel migliore dei modi. Ma nel secondo e nel terzo la differenza con lo statunitense è venuta fuori in maniera evidente. E nel consueto podcast “La telefonata” con Paolo Bertolucci, Panatta si lancia all’attacco dell’americano.

“Da fondo campo non ha colpi, soprattutto con quel diritto tutto aperto. Una cosa che poteva fare Nadal ma non lui. Sinner non ha giocato la sua migliore partita ma Shelton ha trovato il modo di fargli vincere il primo set nonostante Jannik abbia giocato al 60%. Pensa che margine che ha rispetto agli altri. Ma Shelton è uno di quelli che si battono da soli”.

I dubbi su Djokovic e la finale con Zverev

La giornata degli Australian Open è cominciata con il ritiro di Novak Djokovic che si è ritirato dopo il primo set vinto dal tedesco al tiebreak con Panatta che sembra nutrire dubbi anche sull’infortunio del serbo: “Ma quale strappo! Forse aveva una piccola contrattura. Magari se avesse vinto il primo set avrebbe anche continuato. Ma noi sappiamo certe cose di Djokovic, non sono nuove”.

Poi l’ex capitano di Coppa Davis si sofferma anche sulla finale: “Finalmente abbiamo un giocatore che può davvero impensierire Sinner e che gli può far giocare la prima partita vera. La cosa che mi sconcerta è che non ci sono giocatori a quel livello a parte il tedesco, Alcaraz e proprio Djokovic. Per me Jannik parte comunque favorito ma il tedesco è un giocatore solido, bravo in difesa e che nonostante la stazza si muove molto bene a fondo campo”.

L’Italia sogna la doppia impresa

Domenica la finale di Sinner (che sarà trasmessa in chiaro dopo una decisione delle ultime ore), ma a fare da antipasto ci sarà anche la sfida che deciderà il torneo di doppio con la coppia formata da Bolelli e Vavassori che va a caccia del primo titolo slam nel match contro la coppia formata dal britannico Patten e dal finlandese Heliovaara: “Potremmo fare una doppietta storica – continua Panatta – con i ragazzi azzurri che potrebbe fare una bellissima impresa”.