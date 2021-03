Siviglia, deludono gli 'italiani': serata da dimenticare per Gomez, Suso e Ocampos

Niente da fare per il Siviglia: niente remuntada e addio al sogno Champions League. Una serata flop e particolarmente negativa per gli ex militanti della nostra Serie A, sbarcati poi in terra andalusa. Certo la partita non si presentava per nulla facile, ma l’apporto di Suso, Ocampos e Gomez è stato praticamente nullo per cercare di avere la meglio sui tedeschi guidati dal mostruoso Haaland.

Evanescente Suso, pericoloso soltanto in avvio con un tentativo fuori di un soffio e poi sparito dai radar: prestazione sotto la linea della sufficienza per l’ex Milan, sostituito nel finale a giochi praticamente chiusi.

Non ha giocato meglio nemmeno l’altro ex rossonero Ocampos, rientrato in extremis dall’infortunio per il match del Signal Iduna Park. Un ritorno senza grossi sussulti per l’argentino – eccetto per quel piazzato al 2′ respinto da Hitz – ben arginato dalla difesa tedesca.

E infine il ‘Papu’ Gomez. Un anno fa, insieme a Ilicic, trascinava l’Atalanta ai quarti di finale. Trecentosessantacinque giorni dopo saluta la Coppa dei Campioni mettendo a referto uno scampolo di partita nel quale si è fatto vedere con un sinistro da fuori respinto dal portiere tedesco. Poca roba, insomma. E in casa Siviglia cala il sipario sul sogno europeo.

OMNISPORT | 10-03-2021 11:09