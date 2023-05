Il terzino Campione del Mondo riguardo la finale ad ABC : “Se la vincessi, sarebbe un anno indimenticabile”

29-05-2023 11:38

Il terzino argentino del Siviglia è pronto ad affrontare, in finale di Europa League, la Roma di José Mourinho. Dopo aver conquistato la Coppa del Mondo, dopo aver realizzato il rigore decisivo contro la Francia, Montiel ha rilasciato un’intervista ad ABC: “Ci siamo preparati bene, siamo uniti e abbiamo lavorato duro con l’obiettivo di conquistare questo titolo”, riporta Tuttomercatoweb.

Riguardo la finale, Montiel non ha dubbi: “È un sogno e darò tutto se dovessi scendere in campo. Se la vincessi, sarebbe un anno indimenticabile. La Roma è un grande rivale”.

Su un possibile altro rigore determinante: :”Certo che sì, sono pronto, in qualsiasi momento. Al Mondiale, prima della serie finale, piangevo perché avevo provocato io il rigore del 3-3. Scaloni si avvicinò e mi chiese se ero pronto per tirare. Anche i miei compagni mi hanno aiutato, mi dicevano che dovevo prendermi la rivincita e mi hanno tranquillizzato. Quando è arrivato il momento, ha pensato alla mia famiglia e a tutti i sacrifici fatti per arrivare lì”.