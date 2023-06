Siviglia-Roma, a Rosetti non è piaciuto Taylor

Il designatore Uefa non è soddisfatto per la prestazione dell'arbitro inglese nella finale di Europa League. Rischia lo stop.

04-06-2023 13:56

L’arbitraggio di Anthony Taylor nell’ultima finale di Europa League fra Siviglia e Roma continua a far discutere anche a distanza di giorni. Pare infatti che la sua direzione di gara non sia piaciuta soltanto al club giallorosso e al tecnico portoghese José Mourinho, su cui l’Uefa sta continuando la sua indagine per le dure proteste.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti la direzione di Taylor a Budapest non è piaciuta nemmeno al designatore Uefa Roberto Rosetti. Così l’ex arbitro italiano potrebbe decidere di fermare il fischietto inglese e lo stop potrebbe essere anche abbastanza lungo.