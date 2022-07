Skriniar e non solo: l’Inter accelera sul fronte cessioni

11-07-2022 14:00

Perché possano essere messi a segno gli ultimi colpi in entrata l’Inter ha bisogno che prima vengano completate le cessioni di alcuni suoi giocatori, una missione questa che Marotta e i suoi uomini proveranno a portare a termine con successo nei prossimi giorni.

Cessioni Inter, si attende l’ultimo rilancio per Skriniar

Il primo, e più atteso, uomo che potrebbe lasciare Appiano Gentile è Milan Skriniar. Sul giocatore infatti, ormai da settimane, c’è il PSG, club che vuole mettere lo slovacco al centro della propria linea difensiva per costruire un muro in grado di arrivare fino in fondo in Champions League.

Animato da quest’intento, i francesi si sono fatti più volte sentire coi dirigenti nerazzurri i quali, come riportato dal Corriere della Sera, nelle prossime 24-48 ore si attendono l’affondo decisivo per chiudere un’operazione che frutterà 65 milioni di euro.

Cessioni Inter, cileni al passo d’addio

Non garantiranno certamente entrate così cospicue gli addii (anche questi annunciati) di Arturo Vidal e Alexis Sanchez.

Nelle scorse ore, per risolvere la situazione di entrambi, è arrivato a Milano l’agente Fernando Felicevich, uomo con cui l’Inter dovrebbe mettere nero su bianco la risoluzione del contratto dell’ex Juve (promesso sposo del Flamengo) e provare a trovare una sistemazione gradita a un “Nino Maravilla” che finora ha rifutato tutte le soluzioni propostegli.

Inter, cosa fare coi soldi delle cessioni

Tra i due movimenti, piazzare Sanchez ha sicuramente la precedenza in casa Inter. L’uscita dell’ex Barcellona infatti consentirebbe d’intascare altra liquidità e, contemporaneamente, liberare in squadra lo spazio per l’inserimento di Paulo Dybala, il quale nelle ultime ore si sta sempre più sfilando.

Assieme alla “Joya” però l’Inter dovrà mettersi subito anche alla ricerca di un nuovo centrale in grado di sostituire Skriniar, obiettivo questo per il quale Marotta e Ausilio hanno messo sul taccuino già diversi nomi (Bremer su tutti): solo quanto sarà ratificata l’uscita dello slovacco, gli uomini di mercato nerazzurri fugheranno ogni dubbio in merito al prescelto.

