Slalom Are, Shiffrin di un altro pianeta: male Ljutic e Rast. L’Italia si aggrappa a Della Mea

La prima manche dello slalom ad Are in Svezia si chiude con l'ennesima dimostrazione di strapotere di Shiffrin, vicinissima a vincere la 101esima gara in Coppa del Mondo

Mikaela Shiffrin apparecchia per la vittoria 101 in carriera in Coppa del Mondo vincendo la prima manche di slalom ad Are in Svezia con un vantaggio importante sulle rivali, che invece hanno deluso. L’Italia confida in Lara Della Mea, che ha pagato qualche errore nella parte finale, ma fatto capire di potersi migliore e poter puntare a un risultato migliore rispetto al16esimo posto con cui ha chiuso la prima manche.

Prima manche: Shiffrin dominante, deludono le rivali

È tornata alla grande dal brutto infortunio Mikaela Shiffrin, che dopo aver raccolto la centesima vittoria in Coppa del Mondo a Sestriere, ha apparecchiato anche la vittoria numero 101 chiudendo davanti a tutte la prima manche di slalom ad Are in Svezia con il tempo di 51.27, che nessuna delle rivali è riuscita ad avvicinare, con la second classificata Lena Duerr a 43 centesimi e la terza – dopo la squalifica di Sara Hector -, Katharina Liensberger, a 52.

Deludono quelle che teoricamente sarebbero dovute essere le rivali più accreditate per Shiffrin ad Are. Zrinka Ljutic, che si trova al comando nella classifica di specialità, ha infatti chiuso nona a 1.03 da Mikaela. Addirittura 14esima Camille Rast – seconda nella classifica slalom – a 1.60 dalla statunitense.

Quattro azzurre in seconda manche

Alla seconda manche – che partirà alle 12:30 – l’Italia si presenterà con quattro qualificate. La prima è Lara Della Mea, che dopo una buona partenza che aveva fatto ben sperare è incappata in qualche errore di troppo nel pezzo più ripido chiudendo a 1.88 da Shiffrin in 16esima posizione. In 18esima troviamo invece Martina Peterlini, distante 2.08 dalla statunitense, poi Marta Rossetti 21esima a 2.42 e infine Emilia Mondinelli, che ha colto la prima qualificazione in carriera arrivato 28esima a 3.12.