Altro record del mondo per Summer McIntosh: anche nei 400 misti non c'è rivale che tenga

Terzo primato mondiale nei Trials canadesi per Summer McIntosh: quello dei 400 misti, che già gli apparteneva, l'ha abbassato sotto i 4'24". "Sento però di poter fare ancora di più..."

I record sono come le ciliegie: una tira l’altra, così come le prestazioni monstre di Summer McIntosh nella vasca dei Trials canadesi. Dove in soli 5 giorni ha riscritto le regole del gioco a livello globale, stampando tre primati mondiali e mandando un chiaro segnale a tutte le rivali, le stesse che ritroverà a luglio a Singapore nei mondiali in vasca lunga. Le premesse sono semplicemente debordanti: la canadese sta vivendo una stagione da sogno, e ogni giorno che passa c’è qualcosa di unico e irripetibile da raccontare,

Tre record del mondo in 5 giorni. Ma c’è stato anche di più…

Dopo aver abbassato i migliori tempi al mondo nei 400 stile libero (10 anni dopo il record dell’ungherese Hosszu) e 200 misti (sverniciata l’australiana Titmus), adesso è toccato ai 400 misti diventare un’altra proprietà “privata” di casa McIntosh. Che è diventata la prima atleta donna di sempre a gareggiare nella distanza scendendo sotto il muro di 4’24”, fermando il cronometro sul tempo di 4’23”65.

In questo caso però non ha sottratto il record a nessuna collega: Summer era già la primatista mondiale della distanza, semplicemente però ha voluto mettere il punto esclamativo e abbassare ulteriormente il limite, stampando anche il nono record mondiale assoluto della sua giovanissima carriera (è nata il 18 agosto 2006: di fatto, nelle stesse ore in cui è venuta alla luce Sara Curtis).

McIntosh nei Trials canadesi ha fatto registrare altri due tempi clamorosi, uno nei 200 farfalla (secondo all time) e un altro negli 800 stile (terzo all time), lasciando intendere di poter ancora limare qualcosa in vista della rassegna iridata estiva. E se dovesse prendere parte anche ai 200 stile, chissà che non ci scappi un altro clamoroso record, giusto per non perdere l’abitudine.

L’ammissione: “Fatto qualcosa di speciale, ma ho ancora margine”

I risultati fatti registrare da Summer rappresentano un monito per tutte le rivali, ma nelle sue parole traspare la voglia di volersi spingere ancora oltre. “Lo dico perché so di poter andare ancora più veloce. La cosa che mi diverte di più è inseguire record che non ho ancora battuto, migliorare quelli che ho già ottenuto in passato è molto più semplice, perché puoi vivere la cosa come un miglioramento del tuo personale.

Sapevo che avrei potuto fare qualcosa di speciale, questo è stato probabilmente il miglior meeting della mia carriera. Sono felice di chiudere con uno dei miei eventi preferiti, anche se è il più duro. È un buon test per i mondiali, visto che sarà l’ultima gara anche lì. La rana resta un punto debole, ma ho migliorato molto nel dorso. È una frazione che spesso viene sottovalutata, ma è una delle mie armi. È stato un bellissimo percorso”.

Dovesse competere anche nei 200 stile, gli occhi del mondo intero si riverserebbero sulla piscina canadese, aspettando altri tempi luccicanti. Ma intanto l’estate di Summer è già bellissima così.