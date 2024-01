Sci Alpino, Slalom Maschile, l'Italia c'è nella prima manche: Sala sul podio dietro i giovani norvegesi

Prima manche in quel di Adelboden dello slalom maschile, nella seconda giornata di gara sulla Chuenisbargli. Steen Oslen e McGrath nelle prime posizioni, ma dietro di loro un ottimo Stefano Sala difende il podio

07-01-2024

Seconda giornata di gara in quel di Adelboden, dove si è svolto il terzo slalom maschile della stagione, valido per la Coppa del Mondo. Sulla pista di “Chuenisbargli” la prova tra i pali stretti vede una classifica molto aperta e un duo norvegese nei primi posti, quello composto da Alexander Steen Olsen, vincitore della manche, e da Atle Lie McGrath, secondo (medesimo piazzamento finale su questa pista lo scorso anno, dietro al connazionale Lucas Braathen).

Ma l’Italia spicca con l’ottimo terzo posto di un ritrovato Tommaso Sala, già detentore della provvisoria leadership in alcune frazioni della gara e che chiude a 23 centesimi dalla vetta. Si tratta di un ottimo viatico per il podio in CdM, nonostante qualche sbavatura commessa anche dai rivali norvegesi. Ma intanto il lombardo conquista la sua prima qualifica stagionale, ed erano circa due anni che un italiano non si prendeva il podio in questa specialità.

Slalom maschile prima manche, la giovane Norvegia subito rampante

Dopo la manche di gigante di ieri vinta da Marc Odermatt, primo sciatore svizzero a trionfare ad Adelboden per tre volte di fila, si riparte con la sessione di slalom aperta da Henrik Kristoffersen, che inaugura la prova con un riscontro di 57,29. Ma la sua leadership non dura molto: a farsi avanti Atle Lie McGrath, che supera Tommaso Sala per 18 centesimi.

Quest’ultimo infatti è stato autore di una prova in ogni caso notevole, capace di ottenere il primato dopo Kristoffersen, battendo uno come Linus Strasser (a podio nelle ultime tre edizioni dello slalom di Adelboden) e quindi difendere il proprio piazzamento, oltre a mettersi alle spalle le difficoltà dell’infortunio patito questa estate. Ma sarà poi Steen Olsen a conquistare la leadership, con il classe 2001 che è stato capace di mettere a segno una rimonta in particolare nel settore finale.

Classifica ristretta nella prima manche dello slalom maschile. Fuori Vinatzer

Il resto della classifica vede piazzamenti molto vicini tra loro, a partire dal quarto posto di Linus Strasser che si ritrova a 38 centesimi dalla vetta, staccando di 0,45 Manuel Feller. A 0,50 ecco Samuel Kolega, e a mezzo secondo Kristoffersen. La top ten si chiude con Ramon Zenhauesern con un distacco di 0,65 secondi, e quindi nono posto per Marc Rochat (0,72). Infine decimo Michale Matt, a 8 decimi di secondo dalla vetta.

Tra i ritiri, segnaliamo quelli di Clement Noel, che pure aveva messo a segno un ottimo parziale, ed Alex Vinatzer, finito a terra. L’altoatesino, suo malgrado, non riesce ancora a trovare la quadra in questa specialità quest’anno.

