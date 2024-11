Slovan Bratislava-Milan, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

I rossoneri affrontano la squadra dell'ex Kucka, ultima in classifica in Champions League: Fonseca è obbligato a centrare i tre punti in Slovacchia per risalire la graduatoria.

Semaforo verde sulla quinta giornata di League Phase della Champions. Le partite iniziano a farsi più pesanti e i punti diventano sempre più decisivi in una classifica al momento molto corta. Il Milan è atteso in Slovacchia per la trasferta contro lo Slovan Bratislava, la prima di quattro partite sulla carta abbordabili, che possono far sognare ai rossoneri anche una rimonta nella top 8.

Slovan Bratislava-Milan, quando si gioca

Il fischio d’inizio della gara tra Slovan Bratislava e Milan è atteso per le 18.45 al “Tehelné pole”. I rossoneri vengono dalla grande vittoria sul campo del Real Madrid e con una vittoria contro la squadra dell’ex Kucka, ultima in classifica, potrebbero fare un bel balzo nella classifica generale.

Dove vedere Slovan Bratislava-Milan

Il match tra Slovan Bratislava e Milan sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport. Si potrà vedere anche in streaming su Sky Go, per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento, o su NOW, sempre per abbonati.

Partita : Slovan Bratislava-Milan

: Slovan Bratislava-Milan Data : martedì 26 novembre 2024

: martedì 26 novembre 2024 Orario : 18:45

: 18:45 Canale TV : Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 Streaming: Sky Go e NOW

Slovan Bratislava-Milan, le probabili formazioni

La certezza di Fonseca è il modulo: 4-2-3-1. L’allenatore potrebbe far riposare qualcuno e fare un leggero turnover. Emerson Royal ha una lieve contusione alla caviglia e al suo posto dovrebbe giocare Calabria titolare. La coppia centrale, spesso cambiata, potrebbe essere composta da Thiaw e Tomori, con Theo sulla sinistra. Solita mediana composta da Fofana e Reijnders. Mentre in avanti Leao e Morata sono destinati alla panchina: al loro posto Okafor e Abraham. Più Chukwueze di Loftus-Cheek. Nello Slovan sarà 4-3-3, con l’ex Spezia e Reggina Strelec come riferimento offensivo e l’ex della sfida Kucka a guidare il centrocampo.

Le probabili formazioni:

SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takac, Blackman, Kashia, Bajric, Wimmer; Kucka, Ignatenko, Tolic; Barseghyan, Strelec, Mak. All. Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. All. Fonseca.

L’arbitro di Slovan Bratislava-Milan

Lo spagnolo José María Sánchez è l’arbitro designato per Slovan Bratislava-Milan. L’unico precedente con i rossoneri risale alla scorsa edizione della Champions League, quando ha diretto la sfida contro il Newcastle, terminata 0-0.

La terna arbitrale e Var di Slovan Bratislava-Milan è cosi composta:

· Arbitro: José María Sánchez (ESP)

· Assistenti: Raúl Cabañero (ESP) – Iñigo Prieto (ESP)

· IV ufficiale: Alejandro Muñiz Ruiz (ESP)

· VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP) – Valentín Gómez (ESP)