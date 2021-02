Smalling salta Juventus-Roma: lesione al flessore

Cattiva notizia per Fonseca nella settimana che porta a Juventus-Roma. Chris Smalling, infortunatosi domenica col Verona, allo ‘Stadium’ non ci sarà.

Il difensore inglese, uscito al 12′ della gara vinta 3-1 dai giallorossi contro l’Hellas, ha rimediato una lesione al flessore della gamba sinistra e salterà la supersfida in programma sabato pomeriggio a Torino.

Un imprevisto che toglie alla Roma la sua guida in retroguardia dunque, il tutto in attesa di capire se Pedro recupererà in tempo utile per la Juve e se lo strappo tra Dzeko e Fonseca verrà ricucito.

Tornato nella Capitale a titolo definitivo in estate, dopo la parentesi in prestito vissuta nella seconda metà della passata stagione, per Smalling il 2020/2021 fin qui recita 15 presenze tra campionato e coppe.

02-02-2021