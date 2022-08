03-08-2022 10:46

La nuova stagione si avvicina sempre di più. Sofia Goggia si sta allenando duramente per essere nuovamente protagonista. C’è voglia di far bene e di dimostrare che chi ha storto il naso sul suo infortunio al ginocchio non sa bene chi sia veramente Sofia Goggia.

Sofia Goggia non dimentica le polemiche di Pechino

A Pechino, Sofia Goggia ha fatto un vero e proprio miracolo. E’ riuscita a recuperare, a tempo record, da un grave infortunio al ginocchio. Un recupero che, a qualcuno, è sembrato strano. La campionessa azzurra non ha dimenticato le tante polemiche che si sono scatenate alle Olimpiadi ma non cerca vendetta.

“I dubbi legati al mio infortunio li capisce? Sì. Perchè solo Sofia Goggia poteva fare una cosa del genere“, le sue chiare parole in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, quasi a chiudere una diatriba durata sin troppo.

Sofia Goggia e le condizioni del ginocchio

La nuova stagione è sempre più vicina. Il 22 ottobre è in programma il Gigante di Soelden. Un appuntamento al quale la campionessa azzurra tiene moltissimo. Si sta allenando alla grande (come dimostrano i suoi post sui social) per farsi trovare pronta.

Le condizioni del ginocchio sono sotto controllo: “Il crociato non è messo bene ma il ginocchio si è rimodellato creando una specie di “culletta” per ospitarlo”. La bergamasca ha aggiunto che i test evidenziati dal dottor Panzeri hanno evidenziato “… una stabilità che non emerge dagli esami strumentali“.

Obiettivi importanti, Sofia Goggia sa cosa vuole

C’è tanta voglia di far bene. Sofia Goggia ha le idee chiare sulla stagione che sta per cominciare: “In generale cerchiamo di dare maggiore solidità al mio sci, di togliere certi erroracci lavorando sulle cose giuste”.

Nonostante un palmares da urlo, l’azzurra non si sente per nulla arrivata: “Penso di avere ancora molto da imparare nello sci, sia sul piano tecnico che su quello della strategia”. Insomma, tanto allenamento, grande determinazione e l’umiltà giusta per essere protagonista assoluta anche nella nuova stagione dello sci. Sofia Goggia è pronta e non ha più nessuna intenzione di parlare del passato.