Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli incantano tutti a Propaganda Live, poi l'attacco: Nel nostro palazzetto piove dentro

L'azzurra bronzo nella ritmica alle Olimpiadi di Parigi e la sua allenatrice star dei social ospiti speciali a La7 tra tante risate e una polemica

Alzi la mano chi non le ha riconosciute. Se prima delle Olimpiadi i nomi di Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli erano noti soprattutto agli addetti ai lavori, oggi sono entrambe delle star: l’azzurra grazie al bronzo nell’individuale all around a Parigi e la sua allenatrice anche per la fama che si è conquistata sui social, dove è una regina incontrastata. Entrambe sono state ospiti a La7 nel programma “Propaganda live” ed hanno dato spettacolo anche a parole, incantando il web.

Raffaeli e Mancinelli ospiti a Propaganda Live

Per la prima puntata della nuova edizione di “Propaganda live” il conduttore Diego Bianchi, in arte “Zoro”, ha aperto proprio con loro due. Il sorriso della Mancinelli ha incantato ancora una volta tutti: 20 anni, marchigiana (“di Chiaravalle, precisiamo”), medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi nell’individuale di ritmica all around, la Mancinelli ha spiegato in cosa consiste la sua disciplina ai non esperti (“usi tutti gli attrezzi”, ha chiesto Zoro, e lei: “sì, un attrezzo alla volta però, non tutti insieme”) ed ha dato lezioni di vita.

Ha spiegato la Raffaeli: “E’ l’unica disciplina solo femminile, Spagna a parte, dove hanno provato a far fare ai maschi quello che facciamo noi in tutto il mondo, mi seguono in molto e devo dare il buon esempio trasmettendo un messaggio positivo, i social? Li guardo ma non è importante mettere lì tutta la nostra vita”.

Raffaeli e la polemica sul Palazzetto di Fabriano

Da una Olimpiade all’altra che fanno gli atleti? Raffaeli racconta: “Che succede in quei 4 anni? Il quadrienno è lungo, ma ci sono Mondiali, Europei, tante gare, Milano..non è proprio Roma ma insomma… ci alleniamo tutti i giorni fino al sabato, se non ci alleniamo non ci vedete poi alle Olimpiadi”. E qui la nota polemica: “Ci alleniamo a Fabriano, ma nella nostra palesta piove, Malagò ha promesso che farà qualcosa per noi, un Palazzetto…se non ci aiutano non ci rivedrete ai Giochi”.

La Mancinelli racconta il rapporto con Sofia

Poi tocca a Claudia Mancinelli che rivela: “Ci sono tante bambine che si sono appassionate a questo sport grazie a Sofia e ora si sono iscritte in palestra. Cosa ho detto a Sofia quando sono diventata la sua allenatrice? Sono stata a guardare, poi…sono stata a guardare, ho aspettato che il tempo ci aiutasse a fidarci a vicenda, il percorso è stato più facile da un lato perché lei era già ad alto livello, dall’altro non costruisci insieme una crescita ma è stato bellissimo”.

Il web è impazzito a vedere la trasmissione e fioccano le reazioni: “Con un meraviglioso sorriso Sofia Raffaeli, bronzo olimpico e campionessa del mondo, ieri ha detto che si allena in una palestra in cui piove sulla pedana. I Presidenti ed i Ministri che scodinzolavano alle Olimpiadi, non provano nemmeno un po’ di vergogna?” e poi: “che donne favolose mamma mia” e anche: “Dolcezza e bravura condensate in una giovane atleta di 20 anni” e ancora: “Qua ci si scherza ma nelle palestre in cui si allenano campionesse olimpiche CI PIOVE DENTRO ED È UNO SCANDALO!”

C’è chi scrive: “Quant’è tenera Sofia. Adoro il modo in cui la Mancinelli la guarda mentre parla, con lo sguardo pieno d’affetto” e poi: “Ha più saggezza sta ragazza a 20 anni che tanti ministri a più di 50” e anche: “Io a 20 anni giocavo ancora a 1-2-3 stella” e infine: “Che bellezza, l’usignolo e la farfalla”.