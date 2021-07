Softball: Italia senza vittorie alle Olimpiadi di Tokyo

Le ragazze azzurre del softball chiudono la spedizione giapponese con una pesante sconfitta. Il Canada vince infatti 8-1.

Partita equilibrata per quattro inning, poi le canadesi dilagano, in quella che per loro diventa una più che buona preparazione verso la finale 3°-4° posto. L’Italia cerca di opporsi, combatte: fino al 2-1 c’è ancora la speranza di poter giocare la finalina, invece le cose precipitano in fretta.

Lauren Regula non concede più nulla, mentre i problemi iniziano per Alexia Lacatena, in campo al posto di Greta Cecchetti. Franklin, con un sacrificio, fa sì che Lye firmi il 3-1, poi un singolo di Sailing e un errore difensivo confezionano il 5-1.

Alla fine sarà un assolo canadese: Lacatena colpisce Entzminger che poi ruba la seconda, sfrutta un lancio pazzo per la terza e poi il singolo di Hayward per segnare il 4-1, seguita Lye che porta a quota 2 il numero di RBI di Hayward con il suo doppio. Proprio lei sfrutta la volata di sacrificio di Franklin per il definitivo 8-1.

