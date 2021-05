Solskjaer: "Ricordiamo Roma-Barcellona, non siamo già in finale"

Dopo il 6-2 dell’andata il Manchester United ha un piede e mezzo nella finale di Europa League ma Ole Gunnar Solskjaer non intende sottovalutare la gara di ritorno contro la Roma e per tenere svegli i suoi cita una delle più grandi rimonte degli ultimi anni, che ha visto come protagonista proprio la squadra giallorossa.

Il riferimento, ovviamente, è a Roma-Barcellona quando i ragazzi allora allenati da Di Francesco eliminarono i favoritissimi blaugrana qualificandosi per la semifinale di Champions League.

“Faremo dei cambi, ma non ci sentiamo già in finale, la Roma ha già fatto un’impresa anni fa contro il Barcellona”.

Il Manchester United domenica non ha giocato a causa del rinvio della gara contro il Liverpool, ma il calendario resta intasato.

“Abbiamo un ottimo staff, studiamo alimentazione e abitudini dei giocatori. Testiamo la resilienza dei giocatori perché devono giocare 50 partite a stagione, ma bisogna essere flessibili perché a inizio anno non è che si sa già il calendario di tutti gli impegni stagionali”.

Infine, quando gli si chiede del futuro di Cavani, il tecnico preferisce dribblare la domanda rimandando il discorso.

“Abbiamo avuto conversazioni interessanti, ma spetta a lui la decisione. Sono un po’ più ottimista”.

OMNISPORT | 05-05-2021 18:10