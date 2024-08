Sommer: dopo la papera di Marassi arriva la decisione ufficiale, tifosi scatenati

L'incertezza nella partita di Genova per la prima giornata di campionato e la scelta del portiere che fa discutere il popolo dei social

Non sono giorni facili per Yann Sommer, che non ha aperto al meglio la sua stagione con la maglia dell’Inter, diventando protagonista in negativo della gara pareggiata contro il Genoa a Marassi sabato scorso. L’errore sul primo gol di Vogliacco non è passato inosservato e non è stato oscurato dal rigore parato nel finale a Messias, poi lesto nel ribadire in rete la respinta e a realizzare la rete del definitivo 2-2. All’alba di una nuova settimana di lavoro, arriva una decisione importante per il portiere della nazionale svizzera.

Sommer si ritira dalla nazionale: addio alla Svizzera

All’indomani dello sfortunato weekend di campionato, vissuto con l’Inter di Simone Inzaghi a Genova, Yann Sommer ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalla nazionale elvetica, una volta archiviata la parentesi ad Euro 2024. Il ko ai calci di rigore contro l’Inghilterra di Southgate ha di fatto sancito la fine dell’esperienza con la casacca della Svizzera dell’estremo difensore nerazzurro. “Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di terminare la mia carriera di portiere della nazionale svizzera – ha scritto su Instagram Sommer -. È stato un grande onore e un privilegio rappresentare il mio Paese ai massimi livelli per 12 anni e in 94 partite internazionali“.

Una decisione sofferta, difficile, ma a tratti inevitabile, alla vigilia della stagione più lunga di sempre. L’Inter, infatti, sarà chiamata ad affrontare cinque competizioni, tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e il nuovissimo Mondiale per Club, che terrà impegnato l’ex Borussia M’Gladbach nell’estate 2025. Sommer vuole farsi trovare pronto e al top della condizione, cercando subito di dimenticare quanto accaduto a Marassi.

La lettera social di Sommer

Questa la lettera pubblicata sui social da Yann Sommer, che ha salutato commosso i tifosi della nazionale elvetica, ripercorrendo attraverso un video tutte le parate più importanti e i momenti speciali con la selezione biancorossa:

“Cara nazionale

dopo un’attenta riflessione, ho deciso di terminare la mia carriera di portiere della Nazionale svizzera. È stato un grande onore e un privilegio rappresentare il mio Paese ai massimi livelli per 12 anni e in 94 partite internazionali. Con la conclusione di un’altra grande fase finale del Campionato Europeo nella nostra vicina Germania, dove ho trascorso anni indimenticabili nella Bundesliga, è arrivato il momento di dire addio.

Il periodo trascorso con la nazionale ha significato molto per me. Ripenso con orgoglio ai tanti momenti indimenticabili: le partite emozionanti, le vittorie che abbiamo festeggiato insieme e le sfide che abbiamo superato insieme. La Nazionale è stata una parte importante della mia vita da quando avevo 15 anni: dagli esordi nella U16 alla U21, poi dieci anni da numero uno, durante i quali ho giocato tutte le finali dei Mondiali e degli Europei. Abbiamo raggiunto gli ottavi di finale in quattro occasioni e i quarti di finale in due. Questi ricordi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore.

Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti i miei compagni di squadra, l’intero staff, gli allenatori e naturalmente la mia famiglia, il mio team personale e i tifosi svizzeri. Senza il vostro sostegno, la vostra fiducia e la vostra fiducia in me, questi successi non sarebbero stati possibili. Mi avete sempre dato la motivazione per essere il migliore possibile.

Ora mi concentro completamente sul mio club, l’Inter, con cui voglio fare ancora molto.

Grazie, Svizzera!“.

Le reazioni dei tifosi dell’Inter

Dai sentiti ringraziamenti della Federcalcio svizzera ai messaggi di affetto di bandiere della nazionale elvetica come Xhaka, Freuler e Shaqiri, fino ad arrivare alle reazioni dei tifosi dell’Inter, ancora scottati da quanto successo nella serata di sabato. Yann Sommer è uno a cui ci si affezione facilmente, per statura morale, capacità tecniche e continuità di rendimento, al di là degli errori che fanno parte del mestiere.

Lo sanno anche i supporters nerazzurri, felici che l’estremo difensore possa concentrarsi esclusivamente sulla squadra di Inzaghi, senza ulteriori distrazioni. “Ora cambia gli occhiali però…”, scrivono i più cattivi, facendo riferimento alla speciale preparazione dell’ex Basilea in allenamento.

Nei commenti, non è mancata empatia, con tanti utenti svizzeri di fede interista che hanno sottolineato l’importanza di poter vedere ancora da vicino il proprio beniamino, negli ultimi anni di carriera. “Un onore poter assistere alla tua gloriosa carriera”, si legge a più riprese sui social. Si sprecano i “Danke”, arrivati anche dal Borussia M’Gladbach, formazione del massimo campionato tedesco in cui Sommer si è imposto prepotentemente, facendosi conoscere anche in Europa.