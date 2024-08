Inter, Bastoni fa arrabbiare in sala stampa, Bisseck e Sommer in campo: il verdetto del web

Delusione per l'esordio dei nerazzurri a Marassi: i tifosi trovano i colpevoli e attaccano anche il difensore per una frase in conferenza

“La stagione è lunghissima, non abbiamo più Natale, non abbiamo più Capodanno, non abbiamo più niente ma non bisogna far drammi per questo pareggio.” Sono queste – ma solo in parte – le parole di Alessandro Bastoni al termine di Genoa-Inter che scatenano i tifosi nerazzurri dopo il primo pareggio stagionale dei neo Campioni di Italia. Dall’amarezza della mancata vittoria al 94′ alle parole del difensore italiano che chiede rinforzi proprio nel suo reparto: ma per i tifosi sui social i responsabili del pareggio fuori casa sono Bisseck e Sommer.

Genoa-Inter, le parole di Bastoni post scatenano la bufera

Il difensore dell’Inter ha poi aggiunto in conferenza stampa: “Si gioca sempre e quindi servono due giocatori forti per ruolo. E quindi un altro difensore serve, non sappiamo neanche quando esattamente finiremo questa stagione col Mondiale per Club. Il calendario è folle e quindi è difficile reggere mentalmente”.

Ma i tifosi interisti non ci stanno e sul web rispondono al loro difensore centrale: “Ha ragione ma non spetta a lui questo tipo di comunicazione, pensasse solo ed unicamente a giocare e a difendere”. E ancora: “Bastoni ha Acerbi vicino che ha 37 anni. Ecco, perché buttare 15 milioni per un portiere di riserva e non prendere subito un difensore all’Inter di Inzaghi?” Non si placano le polemiche: “E’ un pareggio che sa di sconfitta, soprattutto all’esordio. Ma Bastoni ha parlato da capitano almeno mentre il fantasma Lautaro è sparito”.

C’è poi chi scrive: “SIAMO AL PUNTO CHE I CALCIATORI CHIEDONO RINFORZI: mai vista una cosa del genere in decenni”. E poi: “Bastoni che sveglia la squadra, incredibile…” E ancora: “Basto, serve anche un quinto di destra! Dumfries non può giocare nemmeno in lega pro mentre Darmian ha ormai fatto il suo tempo”.

I tifosi interisti non si fidano dei nomi mercato per la difesa

C’è poi chi chiede all’Inter di ascoltare Bastoni – che ha chiesto un alter-ego per il suo ruolo – ma di mirare in alto e non su prospetti semi-sconosciuti: “Quindi presumo ne serva uno pronto per giocare subito visto le parole di Inzaghi in conferenza e le sue oggi … no perché qui sopra ho letto che possiamo permetterci uno sconosciuto che arriva da un campionato lontano anni luce dal nostro e manco gioca per un top club…”. E infine: “Palacios o Faye, come nomi di difensori chiesti da Inzaghi per l’Inter, non sono affidabili in quanto perfetti sconosciuti non in grado sicuramente di rimpiazzare Bastoni o Acerbi.

Per i nerazzurri la colpa del pareggio è di Bisseck e Sommer

I tifosi dell’Inter criticano le scelte di Inzaghi: “Che amarezza regalarla così. Tanto gioco, tanta intesa, solito impatto devastante di Frattesi e Thuram. Resta l’amaro di averla buttata nel cesso in tal modo (non comprendo perché Bisseck e non Pavard), ma vabbè.” E ancora: “Nemmeno una settimana fa sui social pensavate che Bisseck potesse essere un titolare inamovibile nell’Inter, guardate che guaio che avete fatto tutti voi incompetenti a spingere così tanto per un giocatore dopo una mezza amichevole buona.”

Anche Sommer è annoverato tra i ‘colpevoli’ del pareggio: “Senza dare voti o fare pagelle, ho visto male Sommer, Miky e Lautaro. Bene Thuram (MVP), Frattesi e Bastoni. Condiziona l’errore di Bisseck, aveva fatto una buona gara. Taremi è entrato molto bene.