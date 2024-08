Inter: Inzaghi, e ora Bisseck dove lo metti? Come Bisteccone ha già stregato tutti

L difensore tedesco 23 enne ha già fatto breccia nel cuore dei tifosi nerazzurri. Per il tecnico dell'Inter sarà una risorsa in più ma dove giocherà?

Thuram e Bisseck su tutti. E’ solo pareggio per 1-1, allo Stamford Bridge di Londra, per l’ultima amichevole dell’Inter disputata contro il Chelsea ma ci sono già tanti segnali positivi per i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi è stata in vantaggio fino al minuto 89′, quando i Blues che sono riusciti a pareggiare solo con un gol su azione d’angolo. L’Inter, che negli ultimi minuti ha iniziato a concedere più campo agli avversari a causa dell’assenza di attaccanti di ruolo, ha mostrato segnali incoraggianti per tutta la gara, con Bisseck tra i migliori e osannato, subito dopo la gara, dai tifosi sui social.

Inter, assenze di peso contro il Chelsea ma tante sorprese

Alla partita non hanno partecipato diversi giocatori chiave. Alessandro Bastoni è rimasto in panchina, dopo l’ultima amichevole con l’Al Ittihad, per precauzione a causa di un lieve affaticamento muscolare , mentre Marko Arnautovic, Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoğlu, Mehdi Taremi e Piotr Zieliński non sono stati convocati, essendo rimasti a Milano. Nonostante queste assenze, Inzaghi ha tratto buone indicazioni dalla prestazione della squadra. In difesa spazio quindi a Carlos Augusto in posizione di centrale sinitro, Acerbi ritrovato e Bisseck la sorpresa assoluta come centrale di destra.

Inter: Bisseck ha stregato tutti

Tra i migliori in campo per l’Inter spiccano quindi Yann Bisseck, Marcus Thuram e Yann Sommer ma la nota positiva è stata soprattutto Bisseck, ormai presenza costante tra i top del precampionato nerazzurro, ha giocato con grande personalità, avviando l’azione che ha portato al gol del vantaggio, segnato da Thuram. Inzaghi lo ha testato anche al centro della difesa, confermando la difficoltà di tenerlo fuori dalla formazione titolare data la sua esuberanza forma fisica e atletica. Difficile dire a chi potrà togliere il posto ma per come sta giocando il tecnico nerazzurro non può non tenerne conto.

I tifosi interisti promuovono lo stato di forma di Bisseck

Sui social è scoppiata la bistecca-mania per i nerazzurri. Chiaro riferimento all’idolo Yann Bisseck, soprannominato ‘Bisteccone’. C’è chi scrive: “Bisteccone ma cosa stai diventando.” E ancora: “Mamma mia Bisteccone mio che fisico…” C’è poi chi si augura possa essere l’anno giusto per il tedesco 23 enne: “Credo che sia arrivato il momento di Bisseck, sarà il suo anno!” C’è chi spera nel giovane difensore: “La gente chiede il centrale post Acerbi e De vrij ma non hanno capito che lo abbiamo già in casa il futuro, a settembre sarà convocato anche in nazionale!!!”

Spopola sui social l’emoticon della bistecca: “Bisteccone mio, stai diventando un fenomeno e noi ci saremo per te a sostenerti…” E ancora: “Crescita evidente, padronanza totale del ruolo e consapevolezza dei tuoi mezzi.” E infine: “Non ho ancora capito perché l’Inter stia cercando un difensore sul mercato con Bisseck in questa forma, tra i migliori ieri dell’Inter contro il Chelsea!!!”