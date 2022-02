SONDAGGIO - Si riapre la lotta scudetto: per te chi lo vince?

La 24ª giornata di Serie A potrebbe essere un’importante sliding door del campionato: l’Inter, che deve ancora recuperare la gara col Bologna, perdendo il derby è passata da un potenziale +7 all’attuale +1 sui cugini del Milan, che ora tallonano i nerazzurri insieme al Napoli. Il discorso scudetto è quindi completamente riaperto, e sabato sera i partenopei hanno l’occasione della vita perchè ospitano allo stadio Maradona la capolista, che non potrà presentarsi all’impegno senza pensare all’andata degli ottavi di Champions League con il Liverpool. Non dimentichiamoci però della Juventus, che grazie ai nuovi arrivati Vlahovic e Zakaria ha cambiato faccia e ha superato l’Atalanta (anch’essa con una partita in meno) al quarto posto, in attesa dello scontro diretto di domenica sera.

