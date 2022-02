Inter, dopo il ko nel derby il problema è sotto gli occhi di tutti

06-02-2022 14:01

Al termine del derby perso in rimonta, Simone Inzaghi ha provato a gettare acqua sul fuoco e minimizzare quanto successo nella pesante seconda sconfitta stagionale. Un ko che brucia e inaugura nel peggiore dei modi il periodo più impegnativo e importante della stagione. Settimana prossima c’è il Napoli e, nonostante la gara da recuperare con il Bologna, il primato potrebbe davvero non essere più una salda certezza.

Inter, problema panchina corta

Nella stracittadina, molti hanno imputato al tecnico nerazzurro scelte errare nelle sostituzioni. Scelte oggettivamente forzate, ma che squarciano il velo su un grande problema con cui in questo momento Inzaghi è costretto a convivere: la panchina è corta e senza Correa, Caicedo e in attesa di poter avere a disposizione Robin Gosens, pezzo da novanta dell’ultimo calciomercato, le valide alternative a Calhanoglu, Perisic e Lautaro scarseggiano.

Non è un caso se l’ingresso di Vidal, Dimarco e Sanchez sia coinciso con la rimonta rossonera firmata dalla doppietta di Giroud. Così, sui social, i tifosi nerazzurri non possono non palesare tutte la loro preoccupazioni e perplessità per una situazione che rischia di essere un fattore importante in vista dello sprint che può segnare la stagione.

Inter, i malumori dei tifosi

Un tifoso scrive: “Ci sta l’imprecisione perché comunque sono partite dove l’intensità e il pressing c’è anche quello incide. Io credo che il difetto dell’Inter sia nella panchina, poche alternative ai titolari” e ancora: “Tutto giusto, ma abbiamo perso la partita più importante (dopo quella di Supercoppa), avresti messo tanti pti di distanza e avresti potuto gestire, ora van giocate tutte al 120% con una panchina scarsissima. Sarà durissima”, “La panchina è corta, purtroppo”.

I commenti sono davvero tanti. C’è chi scrive: “Una squadra deve avere 18 titolari non 11..non c è un alternativa valida in panchina”, o anche”, non manca chi si lascia andare a paragoni: “Praticamente i titolari da Inter e le riserve da panchina della Salernitana” e chi (tanti) se a prende con la proprietà: “Dopo ieri a maggior ragione Zhang deve vendere, bastava prendere Nandez a gennaio anticipare Onana. Abbiamo una panchina ridicola. Perisic va confermato“, e anche: “Voglio Zhang via è grazie a lui se non abbiamo una panchina degna”.

SPORTEVAI