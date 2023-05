SONDAGGIO - La Juve deve abbandonare la Superlega e far pace con la UEFA?

La Juventus deve rinunciare alla Superlega e fare pace con la UEFA? Oppure deve mantenere la propria linea e continuare col muro contro muro? Fateci sapere la vostra rispondendo al nostro sondaggio!

26-05-2023 17:00

Dalla UEFA sembra essere arrivato l’ultimatum: o la Juventus abbandonerà definitivamente il progetto Superlega, oppure arriveranno pesanti sanzioni (si parla di uno o più anni di esclusione dalle Coppe). E’ ciò che riporta La Gazzetta Dello Sport, all’indomani anche delle parole di Evelina Christillin, membro aggiuntivo UEFA nel consiglio della FIFA.

Superlega o non Superlega, questo è il dilemma

Piove quindi sul bagnato in casa bianconera, dove si è ancora alle prese col caso plusvalenze e con l’inchiesta sulla manovra stipendi. Il club della Continassa, assieme a Real Madrid e Barcellona, è ancora apertamente a favore della Superlega, iniziativa lanciata nel 2021 assieme a molti altri club europei appartenenti ai maggiori campionati nazionali. Se però le due spagnole, nell’ultimo periodo, si sono leggermente defilate, uscendo dalla luce dei riflettori, la Juventus è ancora nell’occhio del ciclone. L’UEFA ha comprensibilmente approfittato del momento di debolezza del club, privato anche di Andrea Agnelli, guida dei bianconeri negli ultimi dieci anni, per sferrare il colpo decisivo e provare a chiudere del tutto il discorso Superlega.

A Torino, in questo momento, è l’ultima delle preoccupazioni ma, se gli effetti delle indagini sulla manovra stipendi dovessero tradursi in penalizzazioni a carico esclusivamente di questa stagione, senza influenzare lo svolgimento della prossima, la dirigenza juventina potrebbe iniziare a farsi due domande: è conveniente continuare il muro contro muro, in attesa di una sentenza favorevole da parte dei tribunali europei interpellati sul caso, oppure provare a limitare i danni, rimanendo fuori dalle Coppe solo per la prossima stagione?

Voi cosa ne pensate? Se foste nei dirigenti della Juventus cosa fareste? Rimarreste fedeli alla vostra linea, andando avanti con la Superlega, oppure scendereste a patti, provando a ricucire il rapporto ormai lacerato con la UEFA e il suo presidente Aleksander Ceferin? Fatecelo sapere rispondendo al nostro sondaggio!

