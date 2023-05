Penalizzazione Juve, Christillin: "Tempi e modi assurdi. Giustizia sportiva da riformare"

Dura analisi di Evelina Christillin dopo la nuova penalizzazione della Juventus: "Così la giustizia sportiva non funziona. Va fortemente riformata... è una situazione assurda"

24-05-2023 20:57

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Evelina Christillin torna a commentare la nuova penalizzazione decisa dalla Corte d’Appello della FIGC ai danni della Juventus e non usa mezzi termini per palesare la propria perplessità circa una giustizia sportiva ancora in attesa di una riforma.

Christillin: “Questo avanti e indietro è incomprensibile”

Intervenuta a margine della presentazione della tappa conclusiva dell’Ocean race, il membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA, Evelina Christillin, ha commentato con toni anche duri la penalizzazione di dieci punti in classifica comminata dalla Corte di Appello della FIGC alla Juventus dopo la nuova udienza del processo plusvalenze.

L’attenzione della Christillin è rivolta principalmente a una riforma della giustizia sportiva che tarda ad arrivare:

Sulla giustizia sportiva, la penso come il ministro Abodi e il presidente del CONI Malagò: per come è gestita adesso, deve essere riformata. È giusto che chi sbaglia debba pagare, ma con questo avanti e indietro in cui non si hanno tempi precisi, se non viene riformata è incomprensibile. Forse ti può interessare Christillin: "Danni enormi, difficile che un bambino diventi tifoso Juve" Il membro del consiglio FIFA: "E' una storia davvero brutta"

Christillin: “Tempistiche e modi assurdi”

Poi, ricostruendo i fatti legati alla Juve e sulla nuova penalizzazione, la Christillin si fa tranchant:

C’è stata molta attenzione sul caso Juventus. Tutto è partito dalla Procura di Torino, che è stata molto attenta… forse, perché si tratta di una squadra quotata in borsa. Mi aspettavo questa decisione, ma trovo assurde le tempistiche e i modi. Si infligge una penalizzazione una volta e basta, così che anche gli atri club sappiano che cosa fare e su quali obiettivi concentrarsi. La Juve è fuori dalla lotta per la Champions League, ma resta in ballo per l’Europa League e la Conference…

Christillin: “Giustizia sportiva da riformare fortemente”

Poi, la stoccata finale: