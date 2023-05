Il Napoli ha vinto lo scudetto, il terzo della sua storia. Ma qual è stato l'elemento cardine della vittoria degli Azzurri? Facci sapere la tua rispondendo al sondaggio

05-05-2023 12:20

La Serie A 2022-2023 ha emesso il suo verdetto definitivo, decretando la vittoria del Napoli. Terzo scudetto per la squadra azzurra, che ha dominato il campionato sin dalla prima giornata e ha trionfato a 33 anni di distanza dall’ultima volta. Ma qual è stato l’elemento determinate per la vittoria dei ragazzi di Luciano Spalletti, al suo primo successo da allenatore in Italia? Fateci sapere la vostra rispondendo al nostro sondaggio.

ITALIAMEDIA