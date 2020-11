Sondaggio Ziliani: Perché Juve e arbitri non fanno niente?

Un sondaggio. O se si preferisce, una crociata. Protagonista di entrambi, Paulo Dybala. Paolo Ziliani, che già durante la sfida di ieri a Benevento si era soffermato in più circostanze sulla prova della Joya, oggi è tornato sulla questione. Non per analizzare le performance dell’argentino dal punto di vista tecnico, ma per stigmatizzarne determinati atteggiamenti.

Ziliani e la preghierina del mattino

L’esperto giornalista parte di buon mattino, con una preghierina speciale dedicata proprio a Dybala: ““Oh San Giuseppe da Copertino, protettore degli astronauti, degli aviatori e di chi vola, assisti e proteggi Dybala ora, domani e sempre, nei secoli dei secoli. Amen”.

Ziliani e la mancata espulsione

Quindi, dopo aver condiviso un video dell’azione incriminata, Ziliani si sofferma sulla mancata espulsione per simulazione dell’argentino dopo un contrasto con Ionita in cui in realtà è proprio lui a pestare il piede del mediano del Benevento: “Riproponiamo i 3″ dell’azione per evidenziare il triplo scandalo che si consuma. 1. Dybala commette entrata da ammonizione su Ionita 2. Simula di essere stato sgambettato e andrebbe ammonito e quindi espulso 3. L‘arbitro concede punzione alla Juventus. Il calcio in Italia, oggi”.

Ziliani e il sondaggio

Infine un sondaggio: “Dybala continua nelle sue vergognose simulazioni, che indignano tutti gli sportivi, senza che la Juventus gli dica di smettere e senza che gli arbitri lo sanzionino. Qual è il motivo?”. Queste le opzioni: 1. Qualcuno gli ha sparato. 2. È sponsorizzato Ryanair. 3. L’AIA non s’è mai accorta. 4. La Juve apprezza molto”.

Ziliani vs Dybala, le reazioni

“Simula di aver subito fallo e vola con smorfia di atroce sofferenza!!!”, scrive Gianluca a proposito del tuffo dell’argentino. Un altro follower commenta: “Non ho visto la partita ma da quanto leggo la Juve ancora una volta è stata penalizza dagli arbitri, il Palazzo e i poteri forti…”. Qualcuno chiede: “Ma la prova tv per questi casi non esiste più?”. Quanto al sondaggio, alcuni propongono: “Andrebbero inseriti anche Cuadrado e Chiesa. L’arte dell’inganno”.

SPORTEVAI | 29-11-2020 11:24