16-08-2022 17:53

Non ci sarà Roberto Mancini, escluso dai Mondiali a causa della brutta sconfitta rimediata ai playoff con la Macedonia del Nord, ma un altro allenatore italiano potrebbe comunque recitare un ruolo da prim’attore in Qatar il prossimo inverno.

Mazzarri e il sogno Mondiale col Marocco

Walter Mazzarri infatti, stando a quanto riportato da Al Araby, sarebbe in trattativa col Marocco per guidare la nazionale africana nella prossima rassegna iridata.

Le parti, incontratesi oggi a Rabat, starebbero cercando di trovare la quadra per chiudere un accordo che garantirebbe all’allenatore di San Vincenzo di vivere un’esperienza unica.

Mazzarri in Marocco in cerca di riscatto

Ai Mondiali, il cui inizio è stato anticipato di un giorno, Mazzarri potrebbe redimersi e riscattare l’amara conclusione della scorsa stagione quando a inizio maggio, dopo aver perso 7 delle ultime 8 partite col Cagliari (poi retrocesso in Serie B), è stato licenziato.

L’avventura coi Leoni dell’Atlante, la sua prima a capo di una nazionale, potrebbe consentirgli di mettersi definitivamente alle spalle l’ultimo deludente trascorso in Sardegna.

Il passato di Walter Mazzarri

Classe 1961, dopo quattordici anni da giocatore, Mazzarri ha avviato una carriera da allenatore che l’ha portato su panchine prestigiose come quelle di Sampdoria, Napoli e Inter.

Dopo due anni lontani dai campi, nel 2016 il tecnico toscano è sbarcato in Inghilterra col Watford, esperienza in seguito alla quale ha fatto ritorno in Italia diventando prima l’allenatore del Torino dal 2018 al 2020 e poi, nella stagione 2021-2022, quello del Cagliari.