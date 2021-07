Sorpresa Mourinho: richiesta all'Inter per costruire la nuova Roma

Il gravissimo infortunio occorso a Leonardo Spinazzola è destinato a stravolgere gli equilibri del calciomercato estivo 2021.

L’esterno della Roma e della Nazionale italiana ha riportato la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra e dovrà restare lontano dai campi per almeno 5-6 mesi.

Tra le prime telefonate ricevute dall’ex juventino c’è stata quella di José Mourinho, che ha voluto rincuorare il proprio giocatore in vista della lunga strada verso il recupero che seguirà l’intervento chirurgico.

Purtroppo, però, in casa giallorossa urge accelerare sul mercato per trovare un sostituto all’altezza di Spinazzola, con il quale affrontare buona parte della prossima stagione, che vedrà la Roma impegnata in campionato, con il ritorno in Champions League come obiettivo minimo della prima stagione del ciclo dello Special One, ma anche nella nuova Conference League.

Ebbene, come riportato da ‘Sky Sport’, il tecnico portoghese ha deciso di provare a bussare alla porta dell’Inter, dove sarebbe stato identificato l’esterno mancino ideale per tamponare la lunga assenza di Spinazzola.

Si tratta di Federico Dimarco, uno dei migliori interpreti del ruolo durante il campionato di Serie A 2020-’21, che Dimarco ha disputato con la maglia del Verona, in prestito dall’Inter. Con cinque gol e altrettanti assist il prodotto del vivaio nerazzurro si è conquistato una nuova chance a Milano, dove aveva già giocato nella prima parte del campionato precedente durante il primo anno della gestione di Antonio Conte.

Sotto la guida di Ivan Juric Dimarco ha vissuto un’ottima stagione ed è pronto a restare agli ordini di Simone Inzaghi. La Roma però vuole provarci, anche se l’Inter è pronta a chiedere non meno di 10 milioni di euro. Troppi secondo la società giallorossa, che punta al prestito o in subordine ad abbassare il cash attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica.

Il sogno della Roma per la fascia sinistra, tuttavia, come anticipato da ‘La Gazzetta dello Sport’, risponde al nome di Robin Gosens, messosi in luce con la Germania ad Euro 2020. Per il proprio gioiello, però, l’Atalanta chiede non meno di 40 milioni.

OMNISPORT | 04-07-2021 12:12