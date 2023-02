Ai viola spetta probabilmente l'avversario più facile del lotto, la squadra di Sarri evita gli spauracchi West Ham e Villarreal

24-02-2023 13:49

Possono sorridere le due italiane impegnate negli ottavi di finale della Conference League: a Nyon il sorteggio è stato benevolo, in particolare con la Fiorentina. I viola se la vedranno infatti con i turchi del Sivasspor, mentre alla Lazio è toccato l’Az.

Fiorentina: avversario morbido il Sivasspor

La Fiorentina ha pescato probabilmente l’avversario più morbido di tutto il lotto delle partecipanti agli ottavi di finale di Conference League. I turchi sono i meno titolati a livello nazionale e internazionale tra le squadre del loro Paese presenti nelle Coppe, si trovano al numero 93 nel ranking Uefa. Attualmente, sono 12esimi in classifica, dunque stanno facendo molta fatica nel campionato turco. Non hanno grosse individualità, il giocatore con il valore di mercato più alto è l’attaccante Ahmed Musa, con un passato al Leicester.

L’allenatore è Riza Calimbay, molto esperto e considerato come una sorta di guri in patria per il gran numero di squadre allenate in Super Lig.

La Fiorentina punta a raggiungere un quarto di finale di una competizione europea, cosa che non accede dalla stagione 2014-2015, quando la Viola di Vincenzo Montella arrivò fino alle semifinali di Europa League.

Lazio: ecco gli olandesi dell’Az Alkmaar

La Lazio avrà un impegno leggermente più difficile di quello della Fiorentina. Dovrà vedersela infatti con gli olandesi dell’Az Alkmaar. Nel loro palmares hnnoa due campionati d’Olanda (l’ultimo nel 2008-2009), 4 Coppe olandesi e una Supercoppa d’Olanda. Nel 1980-1981 sono riusciti anche ad approdare alla finale di Coppa Uefa, persa con l’Ipswich.

Le partite interne sono ospitate dall’Afas Stadion, che può contenere 17.023 spettatori. L’allenatore è Pascal Jansen. Terza forza dell’Eredivisie, l’Az Alkmaar è ospite fisso delle competizioni europee. Il pezzo pregiato della rosa è sicuramente Jasper Karlsson, ala sinistra svedese classe 1998 che, nel campionato dei Paesi Bassi, ha segnato 3 gol e fornito 4 assist in 15 gare di campionato e che in Conference League ha aggiunto al suo score 1 gol e 1 assist.

Le partite degli ottavi di finale sono previste il 9 e il 16 marzo, ma la Lazio anticiperà l’andata a martedì 7 marzo alle 18:45 per la concomitanza con la partita della Roma, impegnata all’Olimpico in Europa League il 9 marzo.

Conference League: gli altri accoppiamenti

Andiamo a dare un’occhiata agli altri accoppiamenti di Conference League. Gli inglesi del West Ham andranno a far visita ai ciprioti dell’Aek Larnaca e non dovrebbe esserci dubbio su chi passerà il turno. Il Basilea se la vedrà con lo Slovan Bratislava ed è la favorita del doppio confronto. La sorpresa Sheriff aspetta il Nizza, che punta a salire ancora di livello. Spicca una partita interessante come Anderlecht-Villarreal, con il sottomarino giallo che è leggermente favorito. Troviamo poi Gent-Basaksehir e Lech Poznan-Djurgardens, due gare che dovrebbero rivelarsi maggiormente equilibrate.